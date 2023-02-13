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Сегодня, 14:21

В Башкирии учредили стипендии для победителей олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

В Башкирии учредили специальные стипендии для спортсменов-победителей олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр в составе российской сборной, а также их тренерам. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Он уже вступил в силу. Документ есть в распоряжении агентства «Башинформ».

Так, согласно указу,  чемпионам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр республика будет вручать 30 000 рублей в месяц. За серебро спортсмены получат по 25 тысяч ежемесячно. За третье место положено 20 тысяч.

Тренерам, подготовившим победителей и призеров, будут выплачивать 50% от размера стипендии участника международных соревнований за один наивысший результат.

Глава Башкирии отметил, что стипендии станут подспорьем для спортсменов, которые оставляют в большом спорте здоровье и представляют на мировой арене интересы нашей страны и республики.

Автор:Ляйсан Закирова
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