В Уфе встретили мобилизованных, приехавших из зоны СВО в отпуск

На Советской площади в Уфе 17 февраля было многолюдно, царила атмосфера праздника. Там ждали мобилизованных, прибывающих на побывку из зоны СВО. Как только новость о предстоящем отпуске узнали родные и близкие бойцов, они сразу же засобирались, чтобы первыми увидеть ненаглядных сыновей, любимых мужей.

В республику на побывку приехала третья партия отпускников из зоны СВО. Мобилизованные прибыли домой на транспорте, предоставленном Республикой Башкортостан. Автобусы с военнослужащими подъехали прямо к площади.

Эмоции переполняли как военнослужащих, так и их родственников. Перед памятником генералу Шаймуратову можно было увидеть и слезы радости, и крепкие объятия, а в глазах — нежность и любовь.

Среди встречающих был советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

— Поздравляю всех ребят, которые выполняют боевые задачи на территории проведения специальной военной операции, с мужским праздником. Желаю крепкого здоровья, и чтобы все вернулись домой с победой живые-здоровые. А родным — терпения, стойкости! — в преддверии праздника поздравил мобилизованных с 23 февраля Алик Камалетдинов.

В преддверии приезда мобилизованных их родственники поделились эмоциями.

Анастасия из Уфы рассказала, что ждет в отпуск мужа. Она пришла на встречу с маленьким сыном.

— Пятый месяц ждем с нетерпением, — сказала она, а ее сын добавил, что дома приготовили любимое блюдо папы — сельдь под шубой и истопили баню.

Надежда из Уфимского района сообщила, что недавно разговаривала с сыном, он сказал: «Всё буду кушать, что приготовишь». Его жена осталась дома, занимается приготовлением праздничного стола.

— Не знаю, как будем отпускать обратно, — со слезами на глазах произнесла мама военнослужащего. Она добавила, что пока сын выполнял воинский долг, администрация помогла дровами. Всем семьям ребят, которые ушли в зону СВО, привезли дрова.

— У нас 11 ребят ушло, они все по очереди приезжают. Сегодня приедет мой сын и парень из соседнего дома, — рассказала мама бойца.

— Мы из Юматовского сельсовета Уфимского района. У нас призвали 21 человека. Сегодня встречаем одного военнослужащего, — сообщили встречающие и добавили, что в сельсовете поддерживают мобилизованных и их семьи. Две семьи получили по пять кубов дров. Одной семье сделали уличное освещение, другой — при поддержке администрации Уфимского района провели газ, еще одной, пострадавшей от пожара семье предоставили сруб на баню и провели газ.

— Собираем гуманитарную помощь. У нас есть отделение Союза боевого братства, сотрудничаем с ветеранами боевых действий, — рассказала сотрудник Юматовского сельсовета и добавила, что у некоторых парней она была первым учителем и гордится, что у них в поселке воспитали защитников Отечества, на которых можно положиться.

Прибывшие мобилизованные возложили цветы к памятнику Герою России, генералу Минигали Шаймуратову и после этого произошла долгожданная встреча с родными и близкими.

Боец с позывным «Челябинск» из Уфы сообщил, что во время отпуска поедет с семьей к родителям в Бирск. Он признался, что ему не привыкать к боевой обстановке, он ранее участвовал в чеченской кампании и в конфликте в Южной Осетии.

— У офицера есть такое призвание — Родину защищать, — сказал боец с позывным «Челябинск» и поздравил всех военнослужащих с наступающим праздником. — Все получится. Победа будет за нами, — добавил он.

— Я даже не думал, что меня в отпуск отпустят. Жаль, что только 10 дней, — поделился впечатлениями боец с позывным «Медведь» и оглядывался, все никак не мог насмотреться на сына-школьника и на любимую жену.

Военнослужащий с позывным «Заза» в отпуске планирует решить вопрос с налоговой инспекцией. У него собственное производство, до частичной мобилизации он занимался предпринимательской деятельностью.

— В зоне СВО все отлично, все работают. Жить можно, — весело, на позитиве сообщил боец с позывным «Рассказ». — Проведу отпуск дома с родными. Отдохну, наберусь сил и обратно туда.

Его из боевой командировки встречали сестра и зять. Жена ждет дома.

Советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов отметил, что республика регулярно отправляет гуманитарный конвой на территорию новых регионов России. 16 февраля отправился очередной гумконвой, еще по одному поедут 19 и 21 февраля.

— Груз доставляется в целостности и сохранности. Ребята вовремя получают всё необходимое. Огромная благодарность всей нашей республике, Радию Фаритовичу за то, что у нас отправка помощи — на первом плане. Я видел, как работают другие гумконвои. С нашей республикой не сравнится ни один гумконвой, — высказал свое мнение Алик Камалетдинов.

Прибывшие 17 февраля военнослужащие обратно отправятся через 10 дней также на автобусах «Башавтотранса».