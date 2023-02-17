Лучшие садовые товарищества Башкирии будут получать 10 грантов Главы республики по 500 тысяч рублей

Радий Хабиров объявил о решении учредить 10 грантов Главы Башкортостана по 500 тысяч рублей, которые будут получать лучшие садоводческие товарищества республики. Об этом он заявил сегодня, 17 февраля, на втором форуме садоводов «SMART-садовод», который проходит в уфимском конгресс-холле «Торатау».

Глава Башкортостана отметил, что в республике около полумиллиона жителей имеют дачные и садовые участки и есть своя субкультура садоводов. В регионе – 1,5 тыс. садовых товариществ. По этому показателю Башкортостан занимает шестое место в стране.

«По итогам первого форума мы выделили из республиканского бюджета более 116 млн рублей, хотя могу сказать, что сумма пока не такая уж большая.

Первое – мы направили 66 млн рублей на ремонт подъездных дорог. Начали с небольших массивов, в которых дороги приняты на баланс муниципалитетов. Охватили 79 СНТ, в которых участки имеют 23 тыс. человек, из которых 3,5 тысячи проживают там постоянно.

В 2023 году, несмотря на сложные условия и санкционное давление, мы увеличили сумму поддержки на решение проблем садоводов до 250 млн рублей. При этом контроль за ними будет жесткий и финансирование будет направляться только в те СНТ, где есть порядок и которые сами готовы идти навстречу», - сказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что начала решаться одна из самых наболевших проблем – качественного электроснабжения СНТ – путем передачи их сетей в управление профессиональным сетевым организациям.

В республике удалось найти решение, которое поможет в течение нескольких лет кардинально улучшить ситуацию, обновить сети с учетом современных потребностей.

«Мы выделяем средства на оснащение каждого участка выносными приборами учета электроэнергии. Это позволит сетевым организациям заходить на объекты товариществ и улучшать там энергетическую инфраструктуру. В прошлом году на эти цели мы выделили 48 млн рублей, оснастили на них приборами 17 садовых товариществ, а это почти 2,5 тыс. домовладений.

При этом объем финансирования со стороны сетевых организаций – кратно больше. Только по этим 17 СНТ – около 150 млн рублей. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств будет потрачено 3 рубля из инвестиционных программ сетевых организаций. В целом процесс этот не быстрый, но он доказывает, что такая модель успешно работает. В этом году на эти цели планируем направить порядка 100 млн рублей», - сказал Радий Хабиров.

Для снижения финансовой нагрузки на садоводов в Башкортостане власти приняли решение компенсировать 90% затрат на кадастровые работы в границах территории СНТ, обустройство контейнерных площадок, а также разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.

В 2023 году на компенсацию затрат предусмотрено 50 млн рублей из бюджета РБ в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Радий Хабиров отметил, что выправляется ситуация по организации маршрутного сообщения автобусами, пригородными поездами, обеспечена бесперебойная работа канатной дороги и речных переправ. Важное значение имеет обеспечение безопасности садовых товариществ.

Глава республики напомнил, что в прошлом году во время первого форума садоводов он дал поручение главам администраций городов определить специальные места для садоводов, чтобы они могли реализовать свою продукцию. Было организовано 305 площадок, это более 3,5 тысячи торговых мест.

«Я сам несколько раз во время своих рабочих поездок проверял, как выполняется это мое поручение, общался с садоводами, которые торговали своей продукцией. Во многих городах эту работу провели грамотно, например, в Стерлитамаке. Но мне поступали сигналы, что на этих обустроенных точках торговали и перекупщики. Муниципалитеты должны лучше организовать контроль за тем, чтобы таких фактов не было. Председатели СНТ также активнее должны подключаться к этой работе и информировать садоводов о таких площадках и возможности продавать свою продукцию», - сказал Радий Хабиров.

Глава региона также предложил подумать над установкой мобильных ФАПов в нескольких крупных садовых товариществах, где проживает большое количество пожилых людей, и посмотреть, будет ли востребована такая услуга садоводами.

«Несмотря на все сложности, мы продолжим системную поддержку садовых товариществ и решать десятилетиями копившиеся проблемы. Ждем встречное движение и от самих садоводов. Желаю всем хорошего урожая», - резюмировал Радий Хабиров.