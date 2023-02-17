«Люблю Россию и русский народ»: Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего с этой страной. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», - цитируют в федеральном информагентстве Монсона.

Как ранее писал «Башинформ», в 2018 году Джефф Монсон получил гражданство России. После завершения спортивной карьеры перебрался в Уфу, чтобы развивать джиу-джитсу и грэпплинг в Башкирии. В конце прошлого года был избран на должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. В ноябре 2022 года в одном из роддомов башкирской столицы у спортсмена родилась дочь.