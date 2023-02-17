Новости Башкортостана и Уфы
74.76
+0.56
79.98
+0.41
83.59
-1.55
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 08:25

«Люблю Россию и русский народ»: Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США

архив ИА«Башинформ»
Фото:архив ИА«Башинформ»

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего с этой страной. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», - цитируют в федеральном информагентстве Монсона.

Как ранее писал «Башинформ», в 2018 году Джефф Монсон получил гражданство России. После завершения спортивной карьеры перебрался в Уфу, чтобы развивать джиу-джитсу и грэпплинг в Башкирии. В конце прошлого года был избран на должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. В ноябре 2022 года в одном из роддомов башкирской столицы у спортсмена родилась дочь.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика