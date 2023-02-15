Радий Хабиров посетил в деревне Тюлебаево Кугарчинского района семью погибшего участника СВО

Сегодня в деревне Тюлебаево Кугарчинского района Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил семью погибшего участника специальной военной операции на территории Украины Айдара Айткужина.

Во время общения с родителями Азатом Ахатовичем и Розалией Сибагатовной Айткужиными Радий Хабиров поблагодарил их за воспитание настоящего патриота и героя и вручил орден генерала Шаймуратова.

«В республике мы приняли решение отправлять родителей наших погибших ребят на лечение и реабилитацию в наш кардиоцентр. Там разработана специальная программа, предлагаю и вам воспользоваться этой возможностью и подлечить свое здоровье. Мы всегда будем помнить о вашем сыне и других наших ребятах, которые погибли, исполняя свой воинский долг», - сказал Глава региона.

Родители Айдара Айткужина поблагодарили Радия Хабирова за внимание и поддержку и рассказали, что их не оставляют без внимания районные власти и односельчане, приезжали и сослуживцы сына.

«В память о сыне в школе Семеново-Петровское установлена мемориальная доска, на любые наши просьбы всегда откликается наша районная администрация. Спасибо всем за заботу и за память о нашем сыне», - сказали отец и мать героя.

Айткужин Айдар Азатович родился 14 декабря 2001 года в деревне Тюлебаево Кугарчинского района. В первый класс поступил в 2007 году в начальную школу деревни Тюлебаево.

С 4 по 9 классы обучался в филиале МБОУ СОШ №1 села Юмагузино основной общеобразовательной школе села Семено-Петровское Кугарчинского района. Основную школу окончил в 2010 году на «4» и «5». После окончания 9 класса поступил в Кадетский корпус Мелеузовского индустриального колледжа. В процессе обучения показал себя старательным, трудолюбивым учеником. Ответственно относился к поручениям, уважительно относился к старшим, с детства мечтал стать военным. В июне 2020 года окончил учебу, получив специальность машиниста технологических насосов и компрессоров.

16 ноября 2020 года призван на военную службу. В мае 2021 года заключил контракт и продолжил службу по контракту. Не был женат.

В зоне проведения специальной военной операции служил младшим сержантом в разведроте.

20 июня 2022 года его взвод в ходе наступления попал под плотный миномётный огонь противника. Айдар бросился вытаскивать из-под обстрела противника своих сослуживцев. Спасая товарищей, младший сержант Айткужин получил ранение и погиб.

Указом Президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно).