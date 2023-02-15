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Вчера, 17:24

В башкирском селе Юмагужино капремонт старой школы обошелся в 90 млн рублей

пресс-служба Главы РБ
Фото: / пресс-служба Главы РБ
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Сегодня в ходе рабочей поездки по Кугарчинскому району Глава Башкортостана посетил среднюю школу №2 села Юмагужино, где в прошлом году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» был проведен капитальный ремонт с благоустройством. 

Трехэтажная школа была построена и открыта в феврале 1990 года. Министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, что стоимость капремонта составила 90 млн рублей, еще 16 млн было потрачено на благоустройство территории и спортплощадки школы, 6 млн рублей на покупку учебного и кухонного оборудования, более 1 млн рублей на покупку учебников. 

Радий Хабиров осмотрел кабинеты начальных классов, химии и информатики, спортзал и актовый зал. По словам директора Фаниса Исхакова, в школе обновилось практически все, в классах установили ростовую мебель, произведенную в республике, заменены полы, потолки и окна.

«Благодаря федеральной программе, принятой по инициативе нашего Президента, в прошлом году мы смогли в республике капитально отремонтировать 63 школы. Это в десять раз больше тех объемов, которые бы республика смогла сделать только на свои средства. В этом году мы обновим еще 77 наших школ. Самое главное - нашим детишкам уютно, тепло и комфортно обучаться в школах после капремонта, в них новая мебель, учебное оборудование, все это работает и на повышение качества преподавания», - сказал Радий Хабиров во время общения с учителями.

Глава республики в беседе с учениками выпускных классов поинтересовался их планами по завершении школы. Ребята рассказали, что практически все они выбрали для поступления колледжи и вузы республики. 

Глава региона отметил, что в последние годы в республике значительно обновилась материально-техническая база средних специальных учебных заведений, на совершенно новый уровень развития выходят вузы Башкортостана.

Радий Хабиров пожелал выпускникам успешно завершить учебный год, сдать ЕГЭ и поступить в выбранные учебные заведения.
Руководитель республики посетил и школьную столовую, пообщался с поварами. 

«У нас в столовой обновилось все, стало намного приятнее работать, еду для наших детей мы готовим полностью из наших местных продуктов, меню разнообразное, школьникам нравится, иногда даже просят добавки», - рассказали повара.

Радий Хабиров отметил важность использования в школьном питании мяса, молока, других продуктов, произведенных именно в Башкортостане. 

Учителя поблагодарили Главу республики за капитальный ремонт школы.

В школе на сегодняшний день обучается 300 учеников, в ней также обучаются дети еще из четырех населенных пунктов: деревень Верхнебиккузино, Нижнебиккузино, сел Александровка и Семено-Петровское. 21 декабря 2022 года школа получила новый автобус «ГАЗель Next».

Радий Хабиров пообщался с одним из школьных водителей.

«Приятно видеть водителя в галстуке, опрятно одетого. Именно они создают хорошее настроение нашим детям, могут подбодрить их с утра. Самое главное – школьные водители отвечают за безопасность учеников», - сказал Глава региона.

Автор:Азат Гиззатуллин
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