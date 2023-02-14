Радий Хабиров: На базе Евразийского музея кочевых цивилизаций будет создан научно-культурный центр

Евразийский музей кочевых цивилизаций в будущем будет трансформирован в Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Об этом сегодня в интервью журналистам после обсуждения концепции проекта сказал Глава Башкортостана.

«Там будет и музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Это будет Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Во-первых, это даёт нам более глубоко посмотреть вглубь истории нашей республики, наших народов, народов, проживающих в евразийском пространстве. Понять роль башкирского народа, роль Башкортостана в тех больших цивилизационных исторических процессах. Например, такой тезис, что Башкортостан в то время был административным центром кочевых цивилизаций, которые сменялись на протяжении веков. Это важно. Это подтверждается мавзолеями, расположением и очень большим богатством археологических находок», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Будущий музей-центр будет играть и объединяющую роль.

«На огромной территории евразийского пространства кочевали народы, которые сейчас живут в разных государствах. И наша задача всем напомнить, что мы выходцы из большой евразийской истории, евразийского пространства, что наши предки кочевали по безбрежным пространствам. Еще одна задача: конечно, сохранить, поднять наверх то немногое, к сожалению, историческое наследие, которое осталось. Ведь главной проблемой кочевых цивилизаций является что? В отличие от тех же среднеевропейских цивилизаций, у нас очень мало объектов материальной культуры. У них есть какие-то замки, храмы, которым по 1000, по 1200 лет. У нас, к сожалению, таких объектов не было. Поэтому нашими источниками культуры, наследия являются наши курганы, погребения, остаточные исследования наших крупных поселений, мы их сейчас находим все больше и больше. Ну и, конечно, объекты не материальной культуры, которые в виде эпосов, преданий, сказаний доходят до нас. Поэтому нам это все вместе надо объединять, еще глубже и глубже копать», - считает Глава региона.

Радий Хабиров пояснил, что вокруг музея кочевых цивилизаций будет формироваться большая туристическая точка притяжения, проект рассчитан на пять-шесть лет и там предстоит выполнить большой объем работы.