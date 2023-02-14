Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
85.27
-0.31
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:52

Радий Хабиров: На базе Евразийского музея кочевых цивилизаций будет создан научно-культурный центр

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Евразийский музей кочевых цивилизаций в будущем будет трансформирован в Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Об этом сегодня в интервью журналистам после обсуждения концепции проекта сказал Глава Башкортостана. 

«Там будет и музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Это будет Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Во-первых, это даёт нам более глубоко посмотреть вглубь истории нашей республики, наших народов, народов, проживающих в евразийском пространстве. Понять роль башкирского народа, роль Башкортостана в тех больших цивилизационных исторических процессах. Например, такой тезис, что Башкортостан в то время был административным центром кочевых цивилизаций, которые сменялись на протяжении веков. Это важно. Это подтверждается мавзолеями, расположением и очень большим богатством археологических находок», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Будущий музей-центр будет играть и объединяющую роль.

«На огромной территории евразийского пространства кочевали народы, которые сейчас живут в разных государствах. И наша задача всем напомнить, что мы выходцы из большой евразийской истории, евразийского пространства, что наши предки кочевали по безбрежным пространствам. Еще одна задача: конечно, сохранить, поднять наверх то немногое, к сожалению, историческое наследие, которое осталось. Ведь главной проблемой кочевых цивилизаций является что? В отличие от тех же среднеевропейских цивилизаций, у нас очень мало объектов материальной культуры. У них есть какие-то замки, храмы, которым по 1000, по 1200 лет. У нас, к сожалению, таких объектов не было. Поэтому нашими источниками культуры, наследия являются наши курганы, погребения, остаточные исследования наших крупных поселений, мы их сейчас находим все больше и больше. Ну и, конечно, объекты не материальной культуры, которые в виде эпосов, преданий, сказаний доходят до нас. Поэтому нам это все вместе надо объединять, еще глубже и глубже копать», - считает Глава региона.

Радий Хабиров пояснил, что вокруг музея кочевых цивилизаций будет формироваться большая туристическая точка притяжения, проект рассчитан на пять-шесть лет и там предстоит выполнить большой объем работы.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика