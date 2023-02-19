В Башкирии популяция зубров разместится на границе с «Мурадымовским ущельем»

Накануне стало известно, что в Башкирии группу зубров планируется разместить на территории Икского государственного зоологического заказника, который граничит с природным парком «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Об этом на зональном совещании с главами сельских поселений южных районов Башкирии в этом муниципалитете сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Как передавал корреспондент информагентства «Башинформ» из Кугарчинского района, для развития в Башкирии популяции краснокнижных животных планируется доставить из Беларуси порядка 20 особей. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов пояснил, что республика планирует получить разрешение на разведение зубра и создание самостоятельной популяции на территории региона от экспертной группы «Зубр» федерального проекта по сохранению зубра в России.

«Представленная нашими экспертами природная зона подходит для зубров. Это не моё мнение, это позиция специалистов. В Беларусь уже выезжала группа учёных и вернулась оттуда с рекомендациями. Уже подбираем участки для расселения зубров. Первая площадка – вольерная. Мы организуем её на территории природного парка «Мурадымовское ущелье». Там расселим первую партию животных, к отлову которой в течение двух-трёх недель приступят в Беларуси. Первое стадо из 18 голов по нашим планам должно прибыть в Башкортостан уже в мае», — отметил Радий Хабиров.

Вопрос восстановления популяции зубра на территории Башкирии обсудили в Москве 17 февраля. Тема стала одной из ключевых в повестке заседания рабочей группы в Минприроды России. Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова отметила важность межрегионального и международного сотрудничества в вопросах сохранения биоразнообразия и призвала регионы активно включаться в работу по сохранению редких видов по примеру Башкирии. Также она отметила, что главная цель расселения зубров – повышение генетического разнообразия беловежской и кавказско-беловежских линий разведения.

Программу восстановления зубра в Башкирии представили вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов и руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко.

«Наша стратегическая цель – транслокация зубра на территорию Республики Башкортостан. Но перед этим необходимо провести подготовительные мероприятия: организационные, ветеринарные, зоотехнические, – и разработать программу по разведению зубров в регионе. Сейчас мы прорабатываем варианты содержания и разведения завезенных животных в полувольных условиях. Но конечной целью является осуществление мягкого выпуска и создание вольной популяции зубров беловежской линии в Республике Башкортостан», – отметил Нияз Фазылов.

Ирина Маканова поддержала инициативу и поручила в ближайшее время создать рабочую группу с представителями Республики Беларусь и Республики Башкортостан по разработке совместной дорожной карты по транслокации зубров беловежской популяции. Как пояснили в минприроды России, в результате ожидается создание чистой в эколого-генетическом отношении популяции беловежских зубров в условиях Башкирии, проведение научно-исследовательских работ по созданию местной популяции зубров, обмен и взаимодействие с другими территориями для дальнейшего сохранения и воспроизводства вида. В дальнейшем в республике также планируется организация смотровых площадок для наблюдения за зубрами в природных условиях.

Василий Мартыненко в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сказал, что зубры занесены не только в Красную книгу России, но и в список Международного союза охраны природы, поскольку они требуют особой заботы и восстановления.

«Всё человечество должно приложить усилия для восстановления популяции зубров, которых оно фактически и уничтожило. Напомню, 10 тысяч лет назад они обитали на территории Южного Урала. Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров прав: данный вид является привлекательным для развития экологического туризма на территории республики в качестве возможности демонстрации животных в естественной среде обитания», – говорит Василий Мартыненко.

Василий Мартыненко побывал в начале февраля в Беларуси в составе делегации, перед которой стояла задача обсудить с белорусскими коллегами вопросы разведения парнокопытных в Башкирии.

«Мы были в Беловежской пуще, ознакомились с вопросами зуброведения, увидели их вживую. Это потрясающе интересно. Думаю, у нас всё получится, животные смогут адаптироваться к новым условиям», – сказал Василий Мартыненко.

Напомним, учёные и эксперты Башкирии прилетели в Беларусь 6 февраля. В течение нескольких дней башкирская делегация изучала вопросы возможности реинтродукции (переселение и заселение диких животных и растений определённого вида – прим. ред.) зубров Беловежской популяции на территорию Башкирии.

Работе специалистов предшествовал визит Главы Башкирии Радия Хабирова в Минск, где он встретился с управляющим делами президента Беларуси Юрием Назаровым. Собеседники обсудили вопросы развития международного сотрудничества двух республик и реализации совместных проектов в различных отраслях экономики. Тогда же Радий Хабиров высказал идею возвращения зубров на башкирскую землю. Глава Башкирии в интервью для ряда белорусских СМИ ответил на вопросы журналистов – приживутся ли зубры на Урале, что он проконсультировался с учёными академии наук.

«В Башкортостане однозначно есть адекватные условия для формирования популяции. У нас богатая флора и фауна, большие площади лесных насаждений. Для меня стало неожиданностью, что это возможно. Оказывается, такая практика есть, например, в Калужской области, где уже вырастили довольно большое стадо зубров. А природа Башкортостана, как мне пояснили учёные на предварительных консультациях, как нельзя лучше соответствует развитию этих животных. Для нас это было бы огромным счастьем», – сказал Радий Хабиров в интервью.

Добавим, в Башкирии будет создано отдельное структурное подразделение при Дирекции по особо охраняемым природным территориям республики. В нём будут работать инспекторы по охране ООПТ, ветеринары, зоотехники и рабочие по уходу за животными.

Сейчас в Башкирии действует рабочая группа по разведению зубров в республике. В её состав вошли представители регионального министерства природопользования и экологии, академии наук, управления ветеринарии и Россельхознадзора.

Члены рабочей группы уверены, что животным понравятся природные условия Республики Башкортостан и они получат здесь постоянную прописку.