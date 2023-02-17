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Сегодня, 10:50

Депутаты Госсобрания Башкирии будут по-новому отчитываться о доходах

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Начиная с текущей декларационной кампании депутаты республиканского и муниципального уровня будут отчитываться о доходах по-новому. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая Башкирии.

С 1 марта 2023 года вступает в силу федеральный закон, упрощающий процедуру декларирования доходов депутатами. Изменения касаются далеко не всех депутатов, а лишь тех, кто исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе, то есть без отрыва от основного места работы.

Такие депутаты будут подавать декларации после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок. Под крупными понимаются сделки, сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за предшествующие три года. В случае если такие сделки не совершались, депутат должен уведомить об этом.

Важно: новый закон снимает избыточные требования и при этом по-прежнему контролирует крупные сделки.

Как пояснили в парламенте Башкирии, большинство региональных и муниципальных депутатов исполняют обязанности перед избирателями на непостоянной основе. Многие из них работают врачами, учителями, а депутатской деятельностью занимаются исключительно на общественных началах. При этом опечатки или технические ошибки при заполнении документации могут стать основанием для лишения их депутатского мандата. Упрощение действующего порядка снимет с них излишнюю нагрузку. В то же время крупные расходы, несопоставимые с доходами, останутся в поле зрения надзорных органов.

Для депутатов, работающих на профессиональной основе и получающих зарплату из бюджета, порядок не меняется. Они, как и раньше, обязаны ежегодно до 1 апреля представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Автор:Галина Бахшиева
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