«Папа, привет!»: в зоне СВО встретились мобилизованный из Башкирии и его отец

Сыновья — лучшее продолжение своих отцов, их гордость и радость. Так считает отец бойца с позывным «Шахтёр», житель Башкирии Борис Гулин. Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, как он встретился со своим сыном в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, Борис Гулин сопровождал второй в 2023 году гуманитарный конвой, прибывший на Донбасс из Башкирии.

В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» Борис Гулин рассказал, что в пути в зону специальной военной операции он, конечно же, думал о сыне. Но и предположить не мог, что встретит его.

«Со своими односельчанами — волонтёрами, ветеранами боевых действий мы собрали внушительный объём гуманитарного груза. Понятное дело, каждый подготовил и личные посылки. Поехал и я. В составе гуманитарного конвоя из нашего района землякам мы доставили УАЗы, шанцевые инструменты, специальное военное оборудование, которое так необходимо нашим ребятам, детские письма, рисунки и многое другое. Благополучно добрались до места назначения. Нас встретили бойцы, начали разгружать фуры. И вдруг слышу родной голос: „Папа, привет!“. Подумал, что мне послышалось. Каждый день с супругой говорим о сыне, но ему редко удаётся выйти на связь с домом. Хорошо, если сообщения приходят. Но постоянно в голове звучит его голос… И как только я оказался в объятиях крепкого, могучего воина, понял — сын. Он тоже не думал, что увидимся. Оказывается, с сослуживцами прибыл встретить гуманитарный караван. Трудно передать словами чувства, которые я испытал в тот момент. Мне не стыдно признаться, я не смог сдержать слёз. „Всё пап, хорош. Я в порядке, сам же видишь. Живой я, на мне нет ни царапины“. Такими словами успокоил меня сын», — рассказал Борис.