«Папа, привет!»: в зоне СВО встретились мобилизованный из Башкирии и его отец

Сыновья — лучшее продолжение своих отцов, их гордость и радость. Так считает отец бойца с позывным «Шахтёр», житель Башкирии Борис Гулин. Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, как он встретился со своим сыном в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, Борис Гулин сопровождал второй в 2023 году гуманитарный конвой, прибывший на Донбасс из Башкирии.
В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» Борис Гулин рассказал, что в пути в зону специальной военной операции он, конечно же, думал о сыне. Но и предположить не мог, что встретит его.
«Со своими односельчанами — волонтёрами, ветеранами боевых действий мы собрали внушительный объём гуманитарного груза. Понятное дело, каждый подготовил и личные посылки. Поехал и я. В составе гуманитарного конвоя из нашего района землякам мы доставили УАЗы, шанцевые инструменты, специальное военное оборудование, которое так необходимо нашим ребятам, детские письма, рисунки и многое другое. Благополучно добрались до места назначения. Нас встретили бойцы, начали разгружать фуры. И вдруг слышу родной голос: „Папа, привет!“. Подумал, что мне послышалось. Каждый день с супругой говорим о сыне, но ему редко удаётся выйти на связь с домом. Хорошо, если сообщения приходят. Но постоянно в голове звучит его голос… И как только я оказался в объятиях крепкого, могучего воина, понял — сын. Он тоже не думал, что увидимся. Оказывается, с сослуживцами прибыл встретить гуманитарный караван. Трудно передать словами чувства, которые я испытал в тот момент. Мне не стыдно признаться, я не смог сдержать слёз. „Всё пап, хорош. Я в порядке, сам же видишь. Живой я, на мне нет ни царапины“. Такими словами успокоил меня сын», — рассказал Борис.
Отец уверен: родители могут лишь подсказать, направить и поддержать. А вот кем вырастет мужчина, зависит от него самого: от прочитанных книг, просмотренных фильмов, первого матча в дворовом футболе, забот о домашнем хозяйстве.
«Так парни становятся ответственными, самостоятельными, сильными, способными прийти на помощь и подставить плечо, — продолжает рассказывать Борис Гулин. — Таким и вырос мой сын. Он — настоящий трудяга: работал на Севере, в Арктике, а затем на шахте в одном из городов Башкирии. Когда сын сообщил, что получил персональную повестку по частичной мобилизации, мы с супругой знали — отлынивать не будет. Так и случилось. „Папа, ты не переживай за меня. Я иду защищать Родину со своими товарищами“, — сказал он. А что ответишь? Всю ночь просидели на кухне, говорили, молчали. Лишь об одном под утро наказал ему: „Не подведи“».
«Шахтёр» показал отцу армейский быт, окружающий воинов Башкирии. Борис Гулин увидел, что у парней, действительно, всё в порядке. В землянке прибрано, на столе чисто. Как раз успел на блины. По его словам, бойцы могут себе позволить в свободное время приготовить домашнюю еду, благо, жители республики присылают с гумконвоем продукты питания, в том числе муку и масло.
«Мне удалось поговорить и с другими мобилизованными из Башкирии. Все держатся молодцом, никто не унывает. Передают привет родной республике, благодарят Главу Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова, который никогда не оставляет башкирских бойцов и их семьи», – подытожил Борис Гулин.
Доставка гуманитарного груза из Башкирии налажена на систематической основе, караваны на Донбасс ездят постоянно. Не исключено, что Борис поедет снова.
«Увижу ли сына ещё раз, не знаю. Всё-таки не курорт, а военная служба. Там с этим строго. Правда, супруга моя Юля всё же надеется, что встреча с сыном состоится. Как бы то ни было, дай Бог им защиты и благословения, за правое дело там находятся и воюют. Ну, а за нас пусть не беспокоятся», – сказал Борис Гулин.
Напомним, военнослужащие из Башкирии начали приезжать домой в отпуск. Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», бойцов в республику и обратно на Донбасс перевозят автобусы «Башавтотранса». Это поручение Главы региона Радия Хабирова. Воины будут возвращаться в отпуска и отбывать в свои расположения организованными группами согласно указу Министерства обороны РФ.