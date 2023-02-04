«Земляки, спасибо!»: Воинам из Башкирии в СВО доставлен крупнейший по составу гумконвой

«Автомобили на передовой, как и оружие, медикаменты, спецоборудование, всегда необходимы. Спасибо землякам за машины, они очень нужны для вывоза раненых», — говорит боец с позывным «Абрар».

Гуманитарный конвой сформировали 17 муниципалитетов Башкирии. Но этим дело не ограничилось. Как и в середине января, главы целого ряда районов и городов, выехали к своим землякам, пожали крепкие солдатские руки и передали им приветы от Радия Хабирова, жителей Башкирии, конечно же, родных и близких.

Тут надо отметить, что приятным, трогательным моментом стала встреча отца и сына. Взрослые мужчины крепко обнялись и несколько минут не могли выговорить слова. Оно и понятно, сколько бы лет ни было твоему ребёнку, он всегда остаётся тем, кого надо оберегать и защищать. Но сейчас перед отцом стоит его сын с обветренным лицом, его крепкие руки сжимают цевьё, взгляд острый, внимательный. И такие сыновья Башкирии сейчас защищают Родину и делают всё, чтобы отцы гордились воинами, продолжали строить дома, выращивать хлеб и воспитывать новое поколение патриотов, готовых в любую минуту встать в строй за Отчизну.