В Башкирии депутат передал бойцам СВО автомобиль

Депутат местного Совета из Аскинского района Дамир Аубакиров передал участникам СВО машину. Как стало известно «Башинформу», узнав о том, что в зоне активных боевых действий не на чем вывозить раненых, он выделил бойцам автомобиль «УАЗ». В кратчайшие сроки, всего за 10 дней, автомобиль подготовили для передачи, усилили кузов и перекрасили. Народный избранник надеется, что транспортное средство поможет спасти хотя бы одного бойца, для Дамира Канафиевича это будет лучшей благодарностью.

Помимо приобретения УАЗа, депутат вместе с жителями и выходцами района принял участие в сборах для покупки бензопил, лопат, черенков и другой необходимой гумпомощи, сообщается в телеграм-канале башкирских батальонов.