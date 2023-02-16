«Для настоящих защитников Отечества»: из Уфы в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой

Как рассказал корреспонденту «Башинформа» председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, в составе автоколонны из 23 грузовиков в командировку отправились 62 водителя. Многие из них сопровождают грузы для военнослужащих из Башкирии на протяжении уже нескольких месяцев.

59-летний профессиональный водитель грузовика Василий Сиднев буквально живет на колесах. С начала года это уже его третья поездка в зону СВО. Помогать с доставкой груза для военнослужащих из родной республики он согласился. как только от работодателя поступило такое предложение.