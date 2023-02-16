«Для настоящих защитников Отечества»: из Уфы в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой

Сегодня, 16 февраля, из Уфы в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой. В преддверии приближающегося праздника — Дня защитника Отечества, он доставит военнослужащим из Башкирии востребованные на передовой технику и предметы первой необходимости, а также частичку домашнего тепла.
63-ю по счету автоколонну с гуманитарной помощью из Башкортостана лично возглавил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. По его словам, на этот раз груз будет доставлен в расположения шести воинских частей, где служат наши земляки, а также военнослужащим башкирского добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. В формировании гумобоза помимо правительства региона и семей военнослужащих, активное участие принимали депутаты Госсобрания Башкирии, представители бизнеса, администрации Баймакского, Бураевского, Буздякского, Илишевского, Федоровского, Дюртюлинского районов и жители республики.
«По поручению Главы республики Радия Хабирова мы сформировали очередной гумконвой для военнослужащих из Башкирии. Наши земляки, находясь вдали от дома, с честью выполняют свой воинский долг, защищают нашу Родину, — отметил вице-премьер. — Буквально через пару дней наши воины получат 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехнику, печки-буржуйки, генераторы, продукты питания, медикаменты, пиломатериалы, передвижную баню, средства связи. Но самое главное — это, конечно же, посылки и письма от родных и близких».
Ирек Сагитов добавил, что до 23 февраля из Башкирии в зону СВО отправится еще одна гуманитарная колонна с грузом для добровольцев из батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.
«В преддверии праздника хочется поддержать наших бойцов, привезти им частичку домашнего тепла. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно больше посылок, писем и необходимого имущества дошло до наших ребят», — сказал Ирек Сагитов.
Как рассказал корреспонденту «Башинформа» председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, в составе автоколонны из 23 грузовиков в командировку отправились 62 водителя. Многие из них сопровождают грузы для военнослужащих из Башкирии на протяжении уже нескольких месяцев.
59-летний профессиональный водитель грузовика Василий Сиднев буквально живет на колесах. С начала года это уже его третья поездка в зону СВО. Помогать с доставкой груза для военнослужащих из родной республики он согласился. как только от работодателя поступило такое предложение.
«А как же иначе, это же наши дети, — скромно отвечает он на вопросы. — Вы бы видели, как они нас встречают! Как настоящих волшебников. Приносить радость всегда приятно. Если скажут "надо", поеду еще. Почти всю свою жизнь я за рулем, для меня это несложно».
Ранее «Башинформ» сообщал, что второй по счету в 2023 году конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных участников спецоперации из Башкирии достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.