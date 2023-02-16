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Вчера, 19:55

Проблему долгов по зарплате в крупной строительной компании обсудили в правительстве Башкирии

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Ситуацию с задолженностью по зарплате работникам ПАО «АК ВНЗМ» обсудили в правительстве Башкирии с участием республиканской прокуратуры.

«Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» — крупное предприятие с богатой историей, которое построило немало знаковых объектов. Финансово-экономическое состояние «ВНЗМ» стало постепенно ухудшаться с 2020 года, одна из основных причин — неисполнение договорных обязательств контрагентом. Глава Башкортостана и правительство республики определенные меры по стабилизации работы компании уже приняли, продолжаем искать новые возможности. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие работало. Надеюсь, что сегодняшнее совещание поможет определить конкретные решения», — сказал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Прокурор РБ Игорь Пантюшин отметил, что структуры органов власти и правоохранительные органы делают многое, чтобы улучшить ситуацию с выплатой заработной платы в республике.

По итогам обсуждения было принято решение сформировать пул новых объектов на подрядные работы, реализовать непрофильные активы компании. Андрей Назаров поручил руководителям ведомств держать вопрос на особом контроле.

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