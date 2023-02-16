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Вчера, 21:04

В России приняли закон «о чистоте русского языка»

duma.gov.ru
Фото:duma.gov.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Речь идет не о бытовом обиходе, а об использовании языка как государственного.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в документе.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — уточняется в документе.

Список таких словарей и справочников будет определять правительственная комиссия по русскому языку.

Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. 

Авторы закона предусмотрели дополнительный список не строго обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. Здесь - сфера образования, СМИ, показ фильмов в кинозалах, публичное исполнение произведений. Сюда входит и предназначенная информация для потребителей, а также реклама, государственные и муниципальные системы.

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