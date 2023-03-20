Спортивная неделя в Башкирии: Власть уделяет серьёзное внимание развитию физкультуры и спорта

«Главное, что вы постоянно развиваете инфраструктуру, строите новые объекты, проводите много спортивных мероприятий. Радует, что власти в республике уделяют такое серьезное внимание развитию физкультуры и спорта», — резюмировал замминистра спорта России.

Радий Хабиров на минувшей неделе предложил секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе. Соревнования могут пройти во Дворце борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Состязания планируется провести в День самбо — 16 ноября 2024 года.

Также Радий Хабиров провёл встречу с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев». Он поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» закончили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Напомним, 11 марта во Владивостоке «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.