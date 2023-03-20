Спортивная неделя в Башкирии: Власть уделяет серьёзное внимание развитию физкультуры и спорта

«В Башкортостане большая доля сельских жителей — почти 1,7 млн человек. И мы стараемся практически в каждом селе создавать спортивную инфраструктуру», — сказал Глава республики Радий Хабиров в Бураево, где он и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов осмотрели новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, Одес Байсултанов на прошлой неделе прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Радий Хабиров и Одес Байсултанов поговорили с тренерами и юными спортсменами. Ветераны спорта поблагодарили Главу республики за такой замечательный подарок жителям Бураевского района. Об этом и других спортивных событиях в Башкирии и за её пределами в материале информагентства «Башинформ».
«Если меня спросят, что такое счастье — это чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте у нас были такие замечательные дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры, где есть спортивные результаты. Мы действительно много строим: и в Уфе большие объекты, и в районах строим большие объекты. Для бураевцев я хочу объявить хорошую новость. Одес Хасаевич, как заместитель министра спорта России, поддержал инициативу бураевцев и окажет содействие в финансировании строительства в Бураево ледового дворца», — отметил Радий Хабиров.
Также Радий Хабиров и Одес Байсултанов провели заседание оргкомитета по подготовке и проведению Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут на шести площадках, крупнейшие из которых — Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, спорткомплекс «Динамо» и Дворец спорта. Торжественную церемонию открытия игр планируется провести на «Уфа-Арене».
«Наша республика обладает значительным опытом проведения международных соревнований. Мы хорошими темпами развиваем спортивную инфраструктуру — по поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня», — отметил Радий Хабиров.
«Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений», — подчеркнул Одес Байсултанов.
Завершая визит, Одес Байсултанов отметил, что в Башкирии создаются все условия для людей, и, что очень важно, для детей, чтобы они могли заниматься физкультурой и спортом.
«Главное, что вы постоянно развиваете инфраструктуру, строите новые объекты, проводите много спортивных мероприятий. Радует, что власти в республике уделяют такое серьезное внимание развитию физкультуры и спорта», — резюмировал замминистра спорта России.
Радий Хабиров на минувшей неделе предложил секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе. Соревнования могут пройти во Дворце борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Состязания планируется провести в День самбо — 16 ноября 2024 года.
Также Радий Хабиров провёл встречу с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев». Он поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» закончили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.
Напомним, 11 марта во Владивостоке «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.
«Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, „ракетной“ игрой. Никто просто так вас не прошёл. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения», — поддержал хоккеистов Радий Хабиров.
Добавим, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с хоккейным клубом ещё на один сезон. Также не намерен покидать клуб и главный тренер Виктор Козлов.
«Безусловно, молодёжь — это жизнь клуба, его будущее. Благодаря молодым игрокам клуб имеет возможность продолжать традиции, которые были заложены ещё до них. Поэтому привлечение молодёжи, как мне кажется, необходимость и обязанность любого тренерского штаба. Поэтому приветствую то, что главный тренер Виктор Козлов привлекает молодых ребят», — поддержал своего товарища Вячеслав Быков, под руководством которого ХК «Салават Юлаев» 16 апреля 2011 года впервые в истории башкирского хоккея стал обладателем Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» не унывает и намерен отправится в тур по городам и районам Башкирии. Игроки команды проведут в муниципалитетах мастер-классы для юных хоккеистов, примут участие в автограф-сессиях и встретятся с болельщиками.
Хоккей в Башкирии на прошлой неделе запомнился и другими событиями.
ЖХК «Агидель» одержала победу над нижегородским «Торпедо» в первом матче полуфинала плей-офф. Но уступила соперницам во втором матче полуфинальной серии. В третьей встрече плей-офф уфимки переиграли хоккеисток из Нижнего Новгорода со счётом 1:0 и вышли в финал.
В Красноярске состоялся второй четвертьфинальный матч за Кубок Петрова между местным «Соколом» и нефтекамским «Торосом». Встреча завершилась победой красноярцев. Третья игра с «Соколом» состоялась в Нефтекамске. Игра завершилась победой «Тороса». Нефтекамские хоккеисты в очередной раз сыграли с красноярским «Соколом» 17 марта и потерпели поражение от гостей.
«В четвертьфинальной серии с „Соколом“ очень понравились игры в Красноярске, где во втором матче чуть не повезло, и упустили вторую победу. В третьей игре были просто невероятные эмоции, радуемся за парней, что они бьются и показывают настоящий зрелищный хоккей самого высокого уровня», — говорит мэр Нефтекамска Эльдар Валидов.
Женская сборная Башкирии до 18 лет впервые в своей истории заняла третье место в первенстве России по хоккею.
Молодёжная хоккейная команда «Толпар» в четвёртом матче 1/8 плей-офф МХЛ нанесла дома сокрушительное поражение «Стальным лисам» из Магнитогорска (6:1) и вышла в четвертьфинал плей-офф МХЛ.
Команда СТК «Калтасы» из одноимённого райцентра Башкирии одержала победу в финале командного Кубка России по мотогонкам на льду в Вятских Полянах. Именитые воспитанники уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова разных лет, в том числе и ныне действующий гонщик ЦТВС ГК Дмитрий Буланкин уверенно опередили главного соперника — команду ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области из Каменска-Уральского. На третье место в борьбе с гонщиками из подмосковных Луховиц сенсационно вышла команда «Вымпел» (Кумертау), в составе которой также выступали два спортсмена ЦТВС имени Г. Кадырова.
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