Новости Башкортостана и Уфы
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Сегодня, 07:40

Спортивная неделя в Башкирии: Власть уделяет серьёзное внимание развитию физкультуры и спорта

«В Башкортостане большая доля сельских жителей — почти 1,7 млн человек. И мы стараемся практически в каждом селе создавать спортивную инфраструктуру», — сказал Глава республики Радий Хабиров в Бураево, где он и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов осмотрели новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, Одес Байсултанов на прошлой неделе прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Радий Хабиров и Одес Байсултанов поговорили с тренерами и юными спортсменами. Ветераны спорта поблагодарили Главу республики за такой замечательный подарок жителям Бураевского района. Об этом и других спортивных событиях в Башкирии и за её пределами в материале информагентства «Башинформ».

«Если меня спросят, что такое счастье — это чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте у нас были такие замечательные дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры, где есть спортивные результаты. Мы действительно много строим: и в Уфе большие объекты, и в районах строим большие объекты. Для бураевцев я хочу объявить хорошую новость. Одес Хасаевич, как заместитель министра спорта России, поддержал инициативу бураевцев и окажет содействие в финансировании строительства в Бураево ледового дворца», — отметил Радий Хабиров.
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Также Радий Хабиров и Одес Байсултанов провели заседание оргкомитета по подготовке и проведению Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут на шести площадках, крупнейшие из которых — Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, спорткомплекс «Динамо» и Дворец спорта. Торжественную церемонию открытия игр планируется провести на «Уфа-Арене».

«Наша республика обладает значительным опытом проведения международных соревнований. Мы хорошими темпами развиваем спортивную инфраструктуру  — по поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня», — отметил Радий Хабиров.

пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

«Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений», — подчеркнул Одес Байсултанов.

Завершая визит, Одес Байсултанов отметил, что в Башкирии создаются все условия для людей, и, что очень важно, для детей, чтобы они могли заниматься физкультурой и спортом.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Главное, что вы постоянно развиваете инфраструктуру, строите новые объекты, проводите много спортивных мероприятий. Радует, что власти в республике уделяют такое серьезное внимание развитию физкультуры и спорта», — резюмировал замминистра спорта России.

Радий Хабиров на минувшей неделе предложил секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе. Соревнования могут пройти во Дворце борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Состязания планируется провести в День самбо — 16 ноября 2024 года.

Также Радий Хабиров провёл встречу с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев». Он поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «юлаевцы» закончили на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Напомним, 11 марта во Владивостоке «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана
«Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, „ракетной“ игрой. Никто просто так вас не прошёл. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения», — поддержал хоккеистов Радий Хабиров.

Добавим, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с хоккейным клубом ещё на один сезон. Также не намерен покидать клуб и главный тренер Виктор Козлов.

«Безусловно, молодёжь — это жизнь клуба, его будущее. Благодаря молодым игрокам клуб имеет возможность продолжать традиции, которые были заложены ещё до них. Поэтому привлечение молодёжи, как мне кажется, необходимость и обязанность любого тренерского штаба. Поэтому приветствую то, что главный тренер Виктор Козлов привлекает молодых ребят», — поддержал своего товарища Вячеслав Быков, под руководством которого ХК «Салават Юлаев» 16 апреля 2011 года впервые в истории башкирского хоккея стал обладателем Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» не унывает и намерен отправится в тур по городам и районам Башкирии. Игроки команды проведут в муниципалитетах мастер-классы для юных хоккеистов, примут участие в автограф-сессиях и встретятся с болельщиками.

Хоккей в Башкирии на прошлой неделе запомнился и другими событиями.

ЖХК «Агидель» одержала победу над нижегородским «Торпедо» в первом матче полуфинала плей-офф. Но уступила соперницам во втором матче полуфинальной серии. В третьей встрече плей-офф уфимки переиграли хоккеисток из Нижнего Новгорода со счётом 1:0 и вышли в финал.

ЖХК «Агидель»
Фото:ЖХК «Агидель»

В Красноярске состоялся второй четвертьфинальный матч за Кубок Петрова между местным «Соколом» и нефтекамским «Торосом». Встреча завершилась победой красноярцев. Третья игра с «Соколом» состоялась в Нефтекамске. Игра завершилась победой «Тороса». Нефтекамские хоккеисты в очередной раз сыграли с красноярским «Соколом» 17 марта и потерпели поражение от гостей.

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

«В четвертьфинальной серии с „Соколом“ очень понравились игры в Красноярске, где во втором матче чуть не повезло, и упустили вторую победу. В третьей игре были просто невероятные эмоции, радуемся за парней, что они бьются и показывают настоящий зрелищный хоккей самого высокого уровня», — говорит мэр Нефтекамска Эльдар Валидов.

Женская сборная Башкирии до 18 лет впервые в своей истории заняла третье место в первенстве России по хоккею. 

телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова

Молодёжная хоккейная команда «Толпар» в четвёртом матче 1/8 плей-офф МХЛ нанесла дома сокрушительное поражение «Стальным лисам» из Магнитогорска (6:1) и вышла в четвертьфинал плей-офф МХЛ.

ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»

Команда СТК «Калтасы» из одноимённого райцентра Башкирии одержала победу в финале командного Кубка России по мотогонкам на льду в Вятских Полянах. Именитые воспитанники уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова разных лет, в том числе и ныне действующий гонщик ЦТВС ГК Дмитрий Буланкин уверенно опередили главного соперника — команду ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области из Каменска-Уральского. На третье место в борьбе с гонщиками из подмосковных Луховиц сенсационно вышла команда «Вымпел» (Кумертау), в составе которой также выступали два спортсмена ЦТВС имени Г. Кадырова.

Александр Михайлов
Фото:Александр Михайлов

Рапиристка из Уфы, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях в Иране. Аделина Загидуллина выступила в Тегеране на турнире NOWRUZ GAH Fening Olympiad. В соревнованиях принимают участие спортсменки во всех видах оружия в личном первенстве.

Уфимский биатлонист Эдуард Латыпов стал лучшим в России в сезоне 2022–2023 годов. 

телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
министерство спорта Башкирии
телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
министерство спорта Башкирии
Фото:телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова

Баскетбольный клуб «Уфимец» в первом матче плей-офф обыграл «Тверь-Политех». А во втором матче одержал победу над питерским «Военмех» и вошёл в число сильнейших команд России. 

БК «Уфимец»
Фото:БК «Уфимец»

Уфимская спортсменка Азалия Аминева одержала победу в своем дебютном выступлении на чемпионат мира по боксу в Нью-Дели. Соперницей боксёрши в весовой категории до 66 кг стала Арина Данильчик из Беларуси. Поединок завершился победой нашей землячки техническим нокаутом.

«Был страх. Первым делом нужно прочувствовать атмосферу соревнований, и тогда будет легче в плане эмоций. А в плане соперника становится все сложнее. Потому что с каждым днем слабейшие вылетают и все труднее бороться за свое место здесь», — призналась Азалия после победного поединка.

скриншот видео
Фото:скриншот видео
Автор:Эдуард Кускарбеков
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