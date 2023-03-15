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Вчера, 18:04

«Уфимец» обыграл питерский «Военмех» и вышел в «Финал восьми»

БК «Уфимец»
Фото:БК «Уфимец»

Сегодня, 15 марта, баскетбольный клуб «Уфимец» обыграл питерский «Военмех» и вошёл в число сильнейших команд России. Накануне уфимские баскетболисты одержали победу над командой «Тверь-Политех» (99:70), сообщало информагентство «Башинформ».

«Уфимец» в текущем сезоне дебютировал во всероссийских соревнованиях по баскетболу «Студенческая лига РЖД». Команда прошла достаточно длинный путь от группового этапа до дивизиона «TOP». Теперь ей предстоит биться на равных с лидерами лиги в «Финале восьми». Напомним, это система плей-офф, которая даёт преимущество командам, занявшим более высокие места. В сезоне 2022-2023 в студенческой лиге РЖД выступили 32 коллектива, в том числе команды из Казахстана и Белоруссии.

В матче между «Уфимцем» и «Военмехом» команды начали игру с высоких темпов. Но если сначала «Военмех» активно атаковал, то позже питерцам пришлось усиленно обороняться и догонять «Уфимец». Встреча завершилась за 25 секунд до конца финальной сирены. Игроки «Военмеха» перестали обороняться, тем самым признав своё поражение (71:57).

БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
БК «Уфимец»
Фото:БК «Уфимец»

«Мы должны быть в „Финале восьми“ по определению, по составу и по именам в команде. Я считаю, что у нас талантливая команда. Мы должны быть не только в „Финале восьми“, но и в битве за первое место в лиге. Спасибо соперникам, хорошая команда, но мы выглядели сегодня намного лучше, нежели в прошлой встрече. Думаю, у нас все еще впереди, и мы станем сильнее», — прокомментировал матч игрок «Уфимца» Георгий Коротяев.

Самыми результативными игроками в команде «Уфимец» в матче против «Военмеха» стали Георгий Коротяев (23 очка+3 подбора+2 атакующие передачи), Илья Корнелюк (20 очков+5 атакующих передач+3 подбора) и Вадим Новиковский (18 очков+18 подборов+3 атакующие передачи).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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