«Уфимец» обыграл питерский «Военмех» и вышел в «Финал восьми»

Сегодня, 15 марта, баскетбольный клуб «Уфимец» обыграл питерский «Военмех» и вошёл в число сильнейших команд России. Накануне уфимские баскетболисты одержали победу над командой «Тверь-Политех» (99:70), сообщало информагентство «Башинформ».

«Уфимец» в текущем сезоне дебютировал во всероссийских соревнованиях по баскетболу «Студенческая лига РЖД». Команда прошла достаточно длинный путь от группового этапа до дивизиона «TOP». Теперь ей предстоит биться на равных с лидерами лиги в «Финале восьми». Напомним, это система плей-офф, которая даёт преимущество командам, занявшим более высокие места. В сезоне 2022-2023 в студенческой лиге РЖД выступили 32 коллектива, в том числе команды из Казахстана и Белоруссии.

В матче между «Уфимцем» и «Военмехом» команды начали игру с высоких темпов. Но если сначала «Военмех» активно атаковал, то позже питерцам пришлось усиленно обороняться и догонять «Уфимец». Встреча завершилась за 25 секунд до конца финальной сирены. Игроки «Военмеха» перестали обороняться, тем самым признав своё поражение (71:57).