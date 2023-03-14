БК «Уфимец» в первом матче плей-офф обыграл «Тверь-Политех»

Сегодня, 14 марта, баскетбольный клуб «Уфимец» обыграл «Тверь-Политех». (99:70) Встреча с командой из Твери состоялась в Уфе. Игра состоялась в рамках розыгрыша путёвки на «Финал восьми» в Кемерово, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского клуба.

Самыми результативными игроками «Уфимца» в матче против «Тверь-Политех» стали Георгий Коротяев (26 очков+5 подборов+2 атакующие передачи), Илья Корнелюк (14 очков+4 атакующие передачи) и Вадим Новиковский (13 очков+7 подборов+2 атакующие передачи).

«На соперника долго настраивались, нас предупреждал тренер о том, что в тверской команде играют молодые спортсмены, которые могут просто „перебегать“ нас. Также Евгений Юрьевич отмечал, что нельзя давать сопернику играть в „свою“ игру. Считаю, что на сегодня, мы с задачей полностью справились. Однако завтра нас ждёт важный матч, нужно готовиться к нему», — прокомментировал матч игрок баскетбольного клуба «Уфимец» Леонид Шанев.