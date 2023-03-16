«Торос» обыграл в Нефтекамске «Сокол» в третьем матче плей-офф за Кубок Петрова

Сегодня, 16 марта, нефтекамский «Торос» провёл третий четвертьфинальный матч плей-офф за Кубок Петрова. Встреча с красноярским «Соколом» состоялась в Нефтекамске. Игра завершилась победой «Торос» (4:3).

Авторами голов в ворота гостей стали Виталий Каменев (17-я минута), Сергей Шаповаленко (30-я и 55-я минута), Александр Чёрный (43-я минута). У соперников голами отличились Максим Цыбин (33-я минута), Алексей Князев (42-я минута) и Игнат Коротких (46-я минута).

«Провели неплохой матч, много играли в атаке, но было и много ненужных удалений. Над этим работаем, разговариваем с ребятами, надо их исключать. Парни старались, бились, сделали еще один шаг к своей цели», — прокомментировал игру и. о. главного тренера ХК «Торос»Владимир Гусев.

Счёт в серии 2:1. Напомним, в предыдущий раз игра «Тороса» на выезде завершилась победой красноярцев (4:3), сообщало информагентство «Башинформ».