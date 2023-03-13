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Сегодня, 20:03

Нефтекамский «Торос» уступил «Соколу» во втором матче за Кубок Петрова

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 13 марта, в Красноярске состоялся второй четвертьфинальный матч за Кубок Петрова между местным «Соколом» и нефтекамским «Торосом». Встреча завершилась победой красноярцев. Напомним, вчера в первой игре «Торос» одержал победу над хозяевами (2:1), сообщало информагентство «Башинформ». Таким образом, счёт в серии 1:1.

В первом периоде нефтекамцы забросили в ворота «Сокола» две шайбы. Авторами голов стали Игорь Мясищев (0:1) и Александр Чёрный (0:2). До конца отрезка красноярцам удалось не только сократить отставание, но и сравнять счёт. Шайбы нефтекамцам забросили Максим Минеев (1:2) и Илья Скворцов (2:2).

Второй период начался с очередного гола «Сокола». Семён Вязовой пропустил шайбу, брошенную Алексеем Князевым на 25-й минуте (3:2). В третьем периоде счёт на табло вновь сравнялся. Надежду «Торосу» подарил Иван Лапшин, на 46-й минуте поразивший ворота Рафаэля Хакимова (3:3). Но Константин Майоров на 53-й минуте забил решающий гол – 4:3.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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