Нефтекамский «Торос» обыграл «Сокол» в первом матче четвертьфинальной серии за Кубок Петрова

Сегодня, 12 марта, нефтекамский «Торос» провёл первый матч в четвертьфинальной серии за Кубок Петрова. Нефтекамские хоккеисты сыграли в Красноярске с «Соколом» и одержали победу над хозяевами (1:2), сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе клуба.

Счёт открылся в стартовом отрезке матча. Шайбу в ворота нефтекамского голкипера Семёна Вязового забросил Алексей Князев — 1:0. Во втором периоде «Торос» сравнял счёт. Нападающий команды нефтекамцев Михаил Козлов переиграл Дмитрия Лозебникова — 1:1. В третьем периоде «Торос» вырвался вперёд. На 45-й минуте Сергей Варлов с пятачка забросил шайбу под перекладину — 1:2.

До конца матча счёт не поменялся и «Торос» повёл в серии 1-0.

Следующая игра с «Соколом» состоится завтра, 13 марта.