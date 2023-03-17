Уфимская «Агидель» одержала победу над нижегородским «Торпедо» и вышла в финал плей-офф ЖХЛ

Сегодня, 17 марта, женская хоккейная команда Уфы «Агидель» одержала победу над «Торпедо». В третьей встрече полуфинальной серии плей-офф уфимки переиграли соперниц из Нижнего Новгорода со счётом 1:0 и вышли в финал.

Единственный гол в ворота нижегородских хоккеисток на пятой минуте забила Ольга Сосина.

Таким образом, «Агидель» одерживает минимальную победу в третьей игре полуфинала и выходит в финал плей-офф ЖХЛ, где встретится либо с «Бирюсой» из Красноярска, либо с питерским «Динамо-Нева».

Счёт в серии 2:1. Напомним, вчера, 16 марта, ЖХК «Агидель» во втором матче с «Торпедо» проиграла гостям (0:1), сообщало информагентство «Башинформ».