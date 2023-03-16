«Агидель» уступила с минимальным счётом во втором матче плей-офф с «Торпедо»

Сегодня, 16 марта, ЖХК «Агидель» провела второй матч полуфинальной серии плей-офф ЖХЛ. Уфимские хоккеистки сыграли с нижегородским «Торпедо». Встреча закончилась победой гостей (0:1).

В матче обе команды создавали друг другу ряд опасных моментов. Но голкиперы продемонстрировали надёжную защиту своих ворот. Единственный гол в ворота Анны Пруговой забила Ангелина Гончаренко.



Счёт в серии 1:1. Завтра, 17 марта, «Агидель» проведёт ещё одну встречу с «Торпедо». Матч состоится на льду «Уфа-Арены».

Напомним, в предыдущий раз команды сыграли 13 марта в Нижнем Новгороде. Тогда победу одержала «Агидель» (3:2), сообщало информагентство «Башинформ». Голами в уфимской команде отличились Илона Маркова (42), Ольга Сосина (52) и Мария Баталова (58). Две шайбы в ворота уфимок забросили Ландыш Фаляхова (34) и Ольга Прокопенко (55).