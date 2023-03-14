Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 19:12

Уфимский биатлонист Эдуард Латыпов признан лучшим в сезоне 2022–2023

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

Уфимский биатлонист Эдуард Латыпов стал лучшим в России в сезоне 2022–2023 годов. Об успехе башкирского чемпиона информагентству «Башинформ» сообщили в министерстве спорта Башкирии.

«Год назад наш Эдуард трижды отлично выступил на Олимпиаде в Пекине, завоевал три бронзовые награды. В этом году спортсмен не сдаёт позиции: он по праву считается лучшим спортсменом по биатлону», — написал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.

Напомним, Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Время, за которое спортсмен преодолел 10 км, составило 24:18.1, сообщало информагентство «Башинформ».

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика