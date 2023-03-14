Уфимский биатлонист Эдуард Латыпов признан лучшим в сезоне 2022–2023

Уфимский биатлонист Эдуард Латыпов стал лучшим в России в сезоне 2022–2023 годов. Об успехе башкирского чемпиона информагентству «Башинформ» сообщили в министерстве спорта Башкирии.

«Год назад наш Эдуард трижды отлично выступил на Олимпиаде в Пекине, завоевал три бронзовые награды. В этом году спортсмен не сдаёт позиции: он по праву считается лучшим спортсменом по биатлону», — написал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.

Напомним, Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Время, за которое спортсмен преодолел 10 км, составило 24:18.1, сообщало информагентство «Башинформ».