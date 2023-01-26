Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов взял ещё одно «золото» Кубка Содружества

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Время, за которое спортсмен преодолел 10 км, составило 24:18.1.

Единственный промах, который допустил Эдуард Латыпов, не помешал ему стать лучшим на трассе.

От Эдуарда Латыпова отстал россиянин Даниил Серохвостов, он на втором месте пьедестала. Третьим стал белорус Антон Смольский.

До этого Эдуард Латыпов в Раубичах взял «золото» в гонке преследования (12,5 км) четвёртого этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщало информагентство «Башинформ».