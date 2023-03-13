«Болельщики полюбили меня» - Александр Хмелевский продлил контракт с ХК «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с хоккейным клубом ещё на один сезон. Об этом информагентству «Башинформ» стало известно из сообщения ХК «Салават Юлаев».
Александр Хмелевский признан лучшим снайпером в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Форвард забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи. Лучшим бомбардиром и снайпером «юлаевцев» Александр Хмелевский стал и в плей-офф. На его счету 5 очков, заработанных за четыре гола и одну голевую передачу.
Александр Хмелевский признаётся, что ему приятно играть за «Салават Юлаев». По словам хоккеиста, в Уфе сформировался хороший коллектив и собралась настоящая команда.
«Я увидел, что КХЛ — это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось все: партнёры, организация, клуб. Для меня Уфа — это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7-8 месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах», — сказал Александр Хмелевский.
Нападающий отметил, что он верит в «Салават Юлаев» и намерен выиграть Кубок Гагарина.
«Поверьте, у нас все для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в „Салават Юлаев“, мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова», — подчеркнул Александр Хмелевский.
Александр Хмелевский родился 9 июля 1999 года в Хантингтон-Бич (Калифорния, США). В разные годы играл за «Сарния Стинг» (OHL, 2015/16), «Оттава 67» (OHL, 2015-2019), «Сан-Хосе Барракуда» (АХЛ, 2017/18, 2019-2022), «Сан-Хосе Шаркс» (НХЛ, 2020-2022).
Он серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2019) и бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Обладатель трофея Бобби Смита, как лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио (2016/17), признан лучшим бомбардиром Мемориала Глинки (2016/17).
Статистика в КХЛ: 73 матча, 53 (30+23) очка, показатель полезности «+12», штраф — 47 минут.
Добавим, в матче с «Адмиралом» во Владивостоке Александр Хмелевский оформил дубль и дружина Виктора Козлова была в шаге от четвертьфинала Кубка Гагарина, но команда выбыла из борьбы за главный трофей КХЛ, сообщало информагентство «Башинформ».
«У нас был неполный состав. Ребята были травмированы. Все молодцы, здорово бились. Мы выстояли, когда нам забили, вернулись в игру. Горжусь пацанами, которые играли до конца. Бывают такие моменты, нужно идти дальше, получать опыт и быть сильнее в следующем сезоне. Получил большое удовольствие от игры в такой команде. Сделал шаг вперед. Лучшие болельщики, невероятная атмосфера на «Уфа-Арене». Я был горд во время матчей, мне было очень приятно выходить на лёд. Виктор Николаевич для меня – лучший тренер. Я всегда буду за него бороться, если буду за него играть», — прокомментировал поражение Александр Хмелевский.