«Болельщики полюбили меня» - Александр Хмелевский продлил контракт с ХК «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с хоккейным клубом ещё на один сезон. Об этом информагентству «Башинформ» стало известно из сообщения ХК «Салават Юлаев».

Александр Хмелевский признан лучшим снайпером в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Форвард забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи. Лучшим бомбардиром и снайпером «юлаевцев» Александр Хмелевский стал и в плей-офф. На его счету 5 очков, заработанных за четыре гола и одну голевую передачу.

Александр Хмелевский признаётся, что ему приятно играть за «Салават Юлаев». По словам хоккеиста, в Уфе сформировался хороший коллектив и собралась настоящая команда.

«Я увидел, что КХЛ — это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось все: партнёры, организация, клуб. Для меня Уфа — это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7-8 месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах», — сказал Александр Хмелевский.