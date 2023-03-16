«Толпар» нанёс сокрушительное поражение «Стальным лисам» и вышел в четвертьфинал плей-офф МХЛ

Молодёжная хоккейная команда «Толпар» в четвёртом матче 1/8 плей-офф МХЛ нанесла дома сокрушительное поражение «Стальным лисам» из Магнитогорска (6:1) и вышла в четвертьфинал плей-офф МХЛ.

Шайбы в ворота магнитогорцев забросили Савелий Шарифьянов, Вениамин Никитин, Динис Кадыров и Богдан Сидоров, Артём Горшков забил гостям два гола. Единственную шайбу уфимцам забросил Максим Кузнецов. Счёт в серии 3:1.

Вчера, 16 марта, «Толпар» в третьем домашнем матче плей-офф МХЛ также одержала победу над «Стальными лисами» (3:2), сообщало информагентство «Башинформ».