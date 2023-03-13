Рапиристка из Уфы Аделина Загидуллина завоевала «бронзу» на международных соревнованиях в Иране

Рапиристка из Уфы, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях в Иране, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта Башкирии. Фехтовальщица на рапирах в четвертьфинале одержала победу над Ариной Камалдиновой – 15:5.

Аделина Загидуллина выступила в Тегеране на турнире NOWRUZ GAH Fening Olympiad. В соревнованиях принимают участие спортсменки во всех видах оружия в личном первенстве.

Ранее Аделина Загидуллина стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по фехтованию в подмосковном Новогорске. В четвертьфинале фехтовальщица одержала уверенную победу над Владиславой Пенюшкиной (Москва) со счётом 15:8, сообщало информагентство «Башинформ».