Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов: «Торос» прогрессирует с каждой игрой, у команды отличная подготовка

Нефтекамск всегда был хоккейным городом, и нынешний плей-офф прекрасно это доказывает, заявил глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов. Мэр города отметил, что нефтекамцы знают толк в хоккее и любят свою команду.

Напомним, нефтекамский «Торос» продолжает борьбу за Кубок Петрова. Команда успешно переиграла в 1/8 финала пензенский «Дизель» (4-2) и сейчас ведёт борьбу с «Соколом» из Красноярска, сообщало информагентство «Башинформ».