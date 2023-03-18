Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов: «Торос» прогрессирует с каждой игрой, у команды отличная подготовка

Нефтекамск всегда был хоккейным городом, и нынешний плей-офф прекрасно это доказывает, заявил глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов. Мэр города отметил, что нефтекамцы знают толк в хоккее и любят свою команду.
Напомним, нефтекамский «Торос» продолжает борьбу за Кубок Петрова. Команда успешно переиграла в 1/8 финала пензенский «Дизель» (4-2) и сейчас ведёт борьбу с «Соколом» из Красноярска, сообщало информагентство «Башинформ».
До последнего тура регулярного чемпионата «Торос» самоотверженно боролся за право оказаться в числе претендентов на главный трофей. В клубе считают, что в значительной степени хоккеистам помогают болельщики. В заключительной части чемпионата поддержка трибун сыграла важную роль. Зрители «гонят» команду вперёд, а она отвечает им красивой и результативной игрой.
Среди преданных болельщиков и Эльдар Валидов. Глава городской администрации всегда находит время в своём плотном рабочем графике и не пропускает матчи плей-офф и, естественно, переживает за команду.
«Полные трибуны, оглушительная поддержка болельщиков, праздничная атмосфера — все это не может не радовать. Начиная с 1/8 финала видно, как „Торос“ прогрессирует с каждой игрой, у команды, на мой взгляд, хорошая физическая форма, добавилось спортивной злости. В первом раунде „Торос“ обыграл пензенский „Дизель“ с гораздо более высоким номером посева, получилась по-настоящему тяжелая трудовая победа. Что касается четвертьфинальной серии с „Соколом“, то очень понравились игры в Красноярске, где во втором матче чуть не повезло, и упустили вторую победу. В третьей игре были просто невероятные эмоции, радуемся за парней, что они бьются и показывают настоящий зрелищный хоккей самого высокого уровня», — говорит Эльдар Валидов.
Эльдар Валидов прокомментировал переезд «Тороса» в Уфу. Напомним, об этом за последнее время часто пишут в социальных сетях.
«Стараюсь не верить подобным слухам. Мы, нефтекамцы, всё будем делать для того, чтобы хоккей развивался. Приятно, когда ребята, которые прошли школу „Тороса“, затем появляются в КХЛ, играют за главную команду республики „Салават Юлаев“. Сотни нефтекамских мальчишек занимаются в спортшколе „Торос“, и надеемся, что в будущем они достигнут высоких спортивных результатов. Уверен, что хоккей в Нефтекамске был, есть и будет», — подчеркнул Эльдар Валидов.
Добавим, следующий матч между «Торосом» и «Соколом» состоится 20 марта в Красноярске. (6+)