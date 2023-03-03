Хет-трик Скорикова принёс победу нефтекамскому «Торосу» в матче с «Дизелем»

ХК «Торос» провёл пятый матч 1/8 Кубка Петрова. Накануне нефтекамцы сыграли на выезде в Пензе с «Дизелем». Напомним, это уже не первая встреча соперников. В первом гостевом матче за трофей «Торос» одержал победу над «Дизелем» (3:5), во втором — уступил (1:2). Третий и четвёртый матчи «Торос» провёл дома: 26 февраля нефтекамцы взяли верх над пензенцами (3:1), 27 февраля — проиграли (0:1), сообщало информагентство «Башинформ». Итак, счёт в серии равный 2-2, поэтому лёд в Нефтекамске раскалился.

В первом периоде счёт открыл «Торос». Шайбу на 7-й минуте забросил Даниил Скориков — 0:1. Через четыре минуты «Дизель» сравнял счёт. Шайбу отыграл Денис Почивалов — 1:1.

На 24-й минуте Даниил Скориков оформил дубль — 1:2. «Дизель» после пропущенной шайбы так и не смог наладить атакующую игру.

На старте третьего отрезка Даниил Скориков переиграл голкипера Евгения Киселёва — 1:3. Однако Даниил Лапин на 52-й минуте сократил отставание своей команды — 2:3. За несколько минут до финального свистка тренерский штаб принял решение вывести на лёд шестого полевого игрока, но тактика Алексея Медведева ситуацию не переломила, игра в овертайм не перешла.

По словам и. о. главного тренера ХК «Торос» Владимира Гусева, прошедший матч выдался тяжёлым, но победу его подопечные одержали заслуженную.

«Боевая победа, заслуженная победа. Много сегодня было и большинства, и меньшинства, порадовало, что сегодня сработали спецбригады, забили два гола в большинстве. И, конечно, надо отдать должное парням, отстояли меньшинство. Конечно, и пропустили втроем, так получилось. Готовимся к домашней игре», — сказал Владимир Гусев.

«Приложим все усилия, чтобы сюда вернуться на решающий матч. Только за этим отправляемся в Нефтекамск», — добавил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

«Торос» одержал победу и готовится к следующей встрече с «Дизелем». Матч состоится в Нефтекамске 5 марта.

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