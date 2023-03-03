Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
83.37
-1.38
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 07:58

Хет-трик Скорикова принёс победу нефтекамскому «Торосу» в матче с «Дизелем»

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

ХК «Торос» провёл пятый матч 1/8 Кубка Петрова. Накануне нефтекамцы сыграли на выезде в Пензе с «Дизелем». Напомним, это уже не первая встреча соперников. В первом гостевом матче за трофей «Торос» одержал победу над «Дизелем» (3:5), во втором — уступил (1:2). Третий и четвёртый матчи «Торос» провёл дома: 26 февраля нефтекамцы взяли верх над пензенцами (3:1), 27 февраля — проиграли (0:1), сообщало информагентство «Башинформ». Итак, счёт в серии равный 2-2, поэтому лёд в Нефтекамске раскалился.

В первом периоде счёт открыл «Торос». Шайбу на 7-й минуте забросил Даниил Скориков — 0:1. Через четыре минуты «Дизель» сравнял счёт. Шайбу отыграл Денис Почивалов — 1:1.

На 24-й минуте Даниил Скориков оформил дубль — 1:2. «Дизель» после пропущенной шайбы так и не смог наладить атакующую игру.

На старте третьего отрезка Даниил Скориков переиграл голкипера Евгения Киселёва — 1:3. Однако Даниил Лапин на 52-й минуте сократил отставание своей команды — 2:3. За несколько минут до финального свистка тренерский штаб принял решение вывести на лёд шестого полевого игрока, но тактика Алексея Медведева ситуацию не переломила, игра в овертайм не перешла.

По словам и. о. главного тренера ХК «Торос» Владимира Гусева, прошедший матч выдался тяжёлым, но победу его подопечные одержали заслуженную.

«Боевая победа, заслуженная победа. Много сегодня было и большинства, и меньшинства, порадовало, что сегодня сработали спецбригады, забили два гола в большинстве. И, конечно, надо отдать должное парням, отстояли меньшинство. Конечно, и пропустили втроем, так получилось. Готовимся к домашней игре», — сказал Владимир Гусев.

«Приложим все усилия, чтобы сюда вернуться на решающий матч. Только за этим отправляемся в Нефтекамск», — добавил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

«Торос» одержал победу и готовится к следующей встрече с «Дизелем». Матч состоится в Нефтекамске 5 марта.

6+

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика