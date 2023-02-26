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Вчера, 20:33

Нефтекамский «Торос» обыграл в домашнем матче пензенский «Дизель»

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 26 февраля, «Торос» провёл третий матч 1/8 Кубка Петрова. Нефтекамцы сыграли с пензенским «Дизелем». Встреча в Нефтекамске завершилась победой хозяев.

Первая шайба в матче была заброшена на 16-й минуте. Аймурзин отдал пас Ремову, который переиграл пензенского голкипера — 1:0.

Во втором периоде бросок Глебова на 23-й минуте сравнял счёт — 1:1. Впрочем, «глыбы» отыграли гол довольно быстро. На 27-й минуте шайбу в пустые ворота «Дизеля» забросил Лапшин — 2:1.

В третьем периоде «Торос» увеличил отрыв. Точная передача шайбы Кузьминым Каменеву довела счёт до 3:1.

«Хорошая игра, пацаны все бились, старались от начала и до конца. Сделали выводы после пензенских матчей и добавили в игре. Честно говоря, не ожидал, что шайба отскочит прямо мне на клюшку. Увидел, что пошла атака 3 в 2 и поехал на пятачок — мало ли что шайба как отскочит. Скажем так, повезло. Не так часто такое бывает. Серия продолжается, успокаиваться нельзя, впереди много работы», — прокомментировал игру автор победной шайбы «Тороса» Иван Лапшин.

Напомним, 22 февраля «Торос» в гостях победил «Дизель», а 23 февраля уступил пензенцам. Завтра, 27 февраля, состоится второй матч между «Торосом» и «Дизелем».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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