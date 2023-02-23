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Вчера, 23:18

Нефтекамский «Торос» уступил «Дизелю» во втором гостевом матче

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 23 февраля, «Торос» провёл второй матч 1/8 Кубка Петрова. Нефтекамские хоккеисты ещё раз встретились в гостях с пензенским «Дизелем». Напомним, вчера «Торос» сыграл с «Дизелем» первый матч и одержал над гостями победу со счётом 5:3, сообщало информагентство «Башинформ»

В стартовом отрезке матча «Глыбы», подкреплённые вчерашним успехом, активно атаковали, пензенцы не уступали. Вратари обеих команд действовали уверенно и надёжно.

Во втором периоде нефтекамцам удалось открыть счёт. На 33-й минуте гол забил Кузьмин — 0:1. «Дизель» тут же пошёл в атаку и хозяевам потребовалось меньше минуты, чтобы сравнять счёт. Автором ответного гола стал Мужиков — 1:1.

В матче основное время завершилось вничью. Игре назначили дополнительное время. На 3-й минуте овертайма «Дизель» благодаря голу Лапина вырвал победу — 1:2.

Следующие матчи «Торос» и «Дизель» проведёт в Нефтекамске 26 и 27 февраля.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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