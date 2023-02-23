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Сегодня, 00:47

Дубль Даниила Скорикова принёс победу нефтекамскому «Торосу» в гостевом матче с пензенским «Дизелем»

«Торос» из Нефтекамска провёл великолепный камбек в матче с «Дизелем» в борьбе за Кубок Петрова

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 22 февраля, «Торос» приступил к борьбе за Кубок Петрова. Соперником нефтекамцев в 1/8 финала стал пензенский «Дизель». Гостевая игра «глыб» завершилась их победой (3:5).

Счёт в матче  открыли пензенцы. В первом периоде из четырёх заброшенных шайб, три пропустил голкипер «глыб» Семён Вязовой. Шайбы в ворота нефтекамской команды забросили Григорий Глебов (0.54), Даниил Лапин (10.54 бол.), Игорь Полыгалов (13.39). На 15-й минуте торосовцу  Даниилу Скорикову удалось обойти защитника и обыграть вратаря: счёт — 3:1.

Во втором периоде «Торос» собрался. Нефтекамцы начали опаснее действовать в атаке и создавать хозяевам ощутимые проблемы. На 32-й минуте Александр Чёрный сократил отставание родной команды — 3:2.

В третьем периоде «Дизель» отличился большим количеством удалений. Между тем «Торос» целеноправленно выполнял задачи тренерского штаба. На 53-й минуте Андрей Миронов сравнял счёт — 3:3. Затем на 53-й минуте Данил Аймурзин, реализовал большинство — 3:4. Победную точку в матче поставил Даниил Скориков, отправив шайбу в пустые ворота — 3:5.

Завтра, 23 февраля состоится ещё один гостевой матч с «Дизелем». Затем пензенцы приедут в Нефтекамск, где проведут две игры с «Торосом» — 26 и 27 февраля.

Добавим, «Торос» 15 февраля одержал в Орске победу над «Южным Уралом». Результатом матча стал выход нефтекамских хоккеистов в плей-офф, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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