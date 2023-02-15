Нефтекамский «Торос» победил в Орске «Южный Урал» и вышел в плей-офф

Нефтекамский «Торос» провёл третью выездную игру. Матч состоялся в Орске с местным «Южным Уралом».

В начале первого периода «Торос» имел численное преимущество, затем оно перешло к хозяевам. Однако соперники результативными действиями не отметились. «Южный Урал» был активнее в первой половине периода, тем не менее на 11-й минуте счёт открыл «Торос». Шайбу в ворота южноуральцев забросил Илья Коренев — 0:1.

Во втором отрезке нефтекамцы вновь огорчили хозяев льда. Шайбу на на 22-й минуте забросил Игорь Мясищев — 0:2.

В третьем периоде «глыбы» предвкушали победу, но не расслаблялись. Авторами ещё двух голов стали Иван Манин (44-я минута) и Ярослав Цулыгин (51-я минута) — 0:3 и 0:4. К концу игры хозяева всё же смогли размочить счёт. Гол забил Александр Борисенков.

«Торос» одержал уверенную победу и вышел в плей-офф. Заключительный матч регулярного чемпионата нефтекамцы проведут в Челябинске 17 февраля, где встретятся с местным «Челметом».

Напомним, 13 февраля, нефтекамский «Торос» во втором матче выездного тура в Верхней Пышме выиграл у «Горняка-УГМК» со счётом 2:4, сообщало информагентство «Башинформ».