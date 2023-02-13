Нефтекамский «Торос» одержал победу в матче с «Горняком-УГМК» в Верхней Пышме

Сегодня, 13 февраля, нефтекамский «Торос» провёл второй матч выездного тура в Верхней Пышме, где сыграл с «Горняком-УГМК».

В первые минуты стартового отрезка соперники создали друг другу несколько опасных моментов, но вратари обеих команд были непробиваемые. На 8-й минуте счёт открыли хозяева. Бросок Дмитрия Жукенова застал врасплох нефтекамского голкипера Семёна Вязового — 1:0.

Во втором периоде игра продолжилась в остроатакующей манере. «Торос» на 29-й минуте реализовал большинство. Автором ответного гола стал Данил Аймурзин — 1:1. На 35-й минуте торосовцам вновь удалась результативная атака. Шайбу в сетку отправил Андрей Миронов — 1:2.

С начала третьего периода «Горняк-УГМК» активизировал штурм ворота Семёна Вязового. Нефтекамцы плотно оборонялись, не давая сопернику шансов сравнять счёт, но на 49-й минуте хозяевам это всё же удалось. Семён Вязовой остался один на один с Аркадием Аксёновым и не смог противостоять форварду — 2:2.

Ничья на табло сохранялась не долго, ровно полминуты. «Торос» вырвался вперёд благодаря быстрой контратаке и ювелирному броску на 50-й минуте Данила Аймурзина — 2:3. Оставшиеся десять минут нефтекамцам пришлось пройти серьёзную проверку на прочность. «Торос» не только выдержал натиск, но и забросил в пустые ворота. Егор Дубровский довёл счет до 2:4.