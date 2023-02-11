Нефтекамский «Торос» потерпел неудачу в выездном матче с курганским «Зауральем»

Сегодня, 11 февраля, нефтекамский «Торос» начал заключительную выездную серию регулярного чемпионата. Первым соперником, с которым «глыбы» сошлись, стал ХК «Зауралье» из Кургана.

Начало матча стало равным. Обе команды активно атаковали друг друга. Нацеленность на ворота и огромное желание сыграть результативно чувствовались в каждом броске команд. Но с 6-й минуты «Торос» в течение пяти минут был ошеломлён четырьмя голами. Дмитрий Бойчук (7-я минута), Илья Аввакумов (10), затем снова Бойчук (12) и Алексей Богданов (12) своими заброшенными шайбами зажгли на табло 4:0. Главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров принял решение взять тайм-аут и сменить голкипера Семёна Вязового на Георгия Дубровского. Итог первого периода — 4:0.

Торосовцам во втором отрезке матча прилетел пятый гол хозяев, забитый в большинстве на 27-й минуте Иваном Гавриленко — 5:0. В конце периода «торосовцам» всё же получилось размочить счёт. Данил Аймурзин и Сергей Варлов: 5:2. Но через несколько секунд бросок Тимура Закирова увеличил отставание нефтекамской команды — 6:2.

В заключительном периоде «Зауралье» одержало внушительную победу — 9:4. Голы в ворота гостей забили Михаил Стихановский (7:2, 46-я минута), Иван Гавриленко (8:3, 40-я минута) и Максим Рыжков (9:4, 60-я минута). В течение финального отрезка ответные шайбы забросили Каменев (7:3, 49-я минута) и Игорь Карпов (8:4, 52-я минута).

«Полностью проиграли первый период — 0:4. Вышли абсолютно неготовыми. Ко второму и третьему периодам претензий нет. Сражались, создали много моментов, но этого недостаточно — надо все 60 минут сражаться», — отметил в послематчевом интервью главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров.

Предыдущий матч 7 февраля «Торос» провёл на домашнем льду с ХК «Рязань-ВДВ». Встреча с гостями завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев, сообщало информагентство «Башинформ».