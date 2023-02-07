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Вчера, 22:51

Дубль Дубровского принёс победу нефтекамскому «Торосу» над «Рязанью-ВДВ»

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 7 февраля, нефтекамский «Торос» завершил домашнюю серию матчей встречей с ХК «Рязань-ВДВ».

На старте первого периода «Рязань-ВДВ» владела инициативой, шайба оставалась под контролем гостей почти пять минут. Но нефтекамцы быстро организовали первый гол, который забил Карпов — 1:0. Следующая атака «Тороса» вновь оказалась результативной. Автором второго гола стал Дубровский — 2:0.

Во втором периоде рязанцы сократили отставание. На 38-й минуте шайбу «глыбам» забросил Бабинцев — 2:1.

В третьем периоде за две минуты до его окончания в стане рязанской команды тренерский штаб принимает решение поменять вратаря на полевого игрока, но Дубровский успешно перехватил шайбу в своей зоне и отправил ее в пустые ворота — 3:1.

«Впереди очень сложная выездная серия, в таблице очень тесно, тем интереснее будет борьба. Постараемся достойно пройти финальный отрезок регулярного чемпионата», — сказал после игры главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров.

Предыдущий матч 5 февраля «Торос» сыграл на домашнем льду с воскресенским «Химиком». В результате упорной борьбы подопечные Равиля Хайдарова одержали победу над гостями, сообщало информагентство «Башинформ».

Следующий матч «Торос» проведёт на выезде 11 февраля. В Кургане нефтекамцы сыграют с местным «Зауральем».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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