Нефтекамский «Торос» прервал серию поражений после матча с воскресенским «Химиком».

Сегодня, 5 февраля, нефтекамский «Торос» сыграл на домашнем льду с воскресенским «Химиком». В результате упорной борьбы подопечные Равиля Хайдарова одержали победу над дружиной Максима Кривоножкина.
Первые минуты матча гости доминировали на нефтекамском льду. На 6-й минуте форварду подмосковной команды Андрею Кузнецову удалось переиграть голкипера «глыб» — 0:1. Во втором периоде нападающему Максиму Мусорову (34-я минута) удалось удвоить преимущество «Химика» — 0:2.
Наступательный пыл гостей остепенил Данил Аймурзин, сумевший точным броском на 35-й минуте реализовать численное преимущество — 1:2.
В третьем периоде лёд в Нефтекамске по-настоящему раскалился. В результате упорной борьбы и тактических приёмов нефтекамцы сравняли счёт: Даниил Скориков точным броском довёл счёт до 2:2.
Тут же, через 30 секунд стремительная контратака «Тороса» завершилась успехом: Данил Аймурзина оформил дубль и на табло — 3:2. Максим Кривоножкин принимает решение убрать голкипера Дмитрия Куликова и дать волю шестому полевому игроку, но тактика главного тренера подмосковных хоккеистов успеха не принесла. Данил Аймурзин был намерен отыграться за предыдущие поражения нефтекамцев и башкирский форвард своим блистательным хет-триком довёл счёт до 4:2.
Главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров сообщил информагентству «Башинформ», что схватка с «Химиком» добавила нефтекамским хоккеистам массу опыта и они приложили массу усилий, чтобы матч стал интересным для болельщиков.
«Очень интересная игра для болельщиков. С каждой игрой их становится все больше на трибунах! Накал страстей, борьба на каждом метре площадке — это привлекает зрителей. Вдвойне приятно, что с 0-2 вернулись в игру, и солидно вернулись, поставив жирную-жирную точку в конце», — сказал Равиль Хайдаров.
«Вели в счёте, в третьем периоде имели голевые моменты, но не забили. А индивидуальные действия наших защитников привели к плачевному результату», — добавил Максим Кривоножкин.
Нападающий ХК «Торос» Виталий Каменев, комментируя матч с «Химиком», признался, что победа его команде далась с трудом. Но, как отметил нефтекамский форвард, победа была достигнута благодаря командной работе и стратегии Равиля Рафизовича:
«Тяжёлая получилась победа, тем более весь матч проигрывали. Это уже стало нашим бичом — пропускаем в первые пять минут, а потом догоняем. Нашли в себе силы отыграться, очень помогли ребята, которые приехали из „Салавата Юлаева“. Они забили нужные голы. Нам крайне необходима была эта победа, очень важные очки и, кроме того, вернули победный дух. За счёт командных усилий переломили ход матча, все четыре состава вложили силы в эту победу».
Следующий матч «Торос» проведёт с десантниками из Рязани. Игра с «Рязань-ВДВ» состоится на льду городского дворца спорта 7 февраля.
Напомним, «Торос» 1 февраля сыграл на домашнем льду с «Тамбовом» и одержал победу в дополнительном времени — 2:1. Через два дня — 3 февраля — нефтекамские хоккеисты сыграли дома с пензенским «Дизелем», сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, матч завершился победой хоккеистов соседнего региона.