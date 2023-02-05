Нефтекамский «Торос» прервал серию поражений после матча с воскресенским «Химиком».

Главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров сообщил информагентству «Башинформ», что схватка с «Химиком» добавила нефтекамским хоккеистам массу опыта и они приложили массу усилий, чтобы матч стал интересным для болельщиков.

«Очень интересная игра для болельщиков. С каждой игрой их становится все больше на трибунах! Накал страстей, борьба на каждом метре площадке — это привлекает зрителей. Вдвойне приятно, что с 0-2 вернулись в игру, и солидно вернулись, поставив жирную-жирную точку в конце», — сказал Равиль Хайдаров.

«Вели в счёте, в третьем периоде имели голевые моменты, но не забили. А индивидуальные действия наших защитников привели к плачевному результату», — добавил Максим Кривоножкин.

Нападающий ХК «Торос» Виталий Каменев, комментируя матч с «Химиком», признался, что победа его команде далась с трудом. Но, как отметил нефтекамский форвард, победа была достигнута благодаря командной работе и стратегии Равиля Рафизовича:

«Тяжёлая получилась победа, тем более весь матч проигрывали. Это уже стало нашим бичом — пропускаем в первые пять минут, а потом догоняем. Нашли в себе силы отыграться, очень помогли ребята, которые приехали из „Салавата Юлаева“. Они забили нужные голы. Нам крайне необходима была эта победа, очень важные очки и, кроме того, вернули победный дух. За счёт командных усилий переломили ход матча, все четыре состава вложили силы в эту победу».

Следующий матч «Торос» проведёт с десантниками из Рязани. Игра с «Рязань-ВДВ» состоится на льду городского дворца спорта 7 февраля.

Напомним, «Торос» 1 февраля сыграл на домашнем льду с «Тамбовом» и одержал победу в дополнительном времени — 2:1. Через два дня — 3 февраля — нефтекамские хоккеисты сыграли дома с пензенским «Дизелем», сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, матч завершился победой хоккеистов соседнего региона.