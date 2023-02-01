Нефтекамский «Торос» одержал дома волевую победу над «Тамбовом»

Нефтекамский «Торос» 1 февраля сыграл на домашнем льду с «Тамбовом» и одержал победу в дополнительном времени — 2:1ОТ.

Счёт в матче открыли «глыбы». Шайбу на 13-й минуте забросил Лапшин — 1:0. Во втором периоде тамбовчане сравняли счёт, гол забил Тимирев — 1:1. Завершающий отрезок матча исход поединка не определил. Игра перешла в овертайм, в котором победную шайбу забросил Аймурзин.

Добавим, сегодня началась заключительная домашняя серия «Тороса». Впереди у команды ещё три матча — с хоккейными клубами «Дизель» (3 февраля), «Химик» (5 февраля) и «Рязань-ВДВ» (7 февраля).

Ранее ХК «Торос» уступил на выезде пермскому «Молоту», сообщало информагентство «Башинформ».