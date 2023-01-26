«Торос» уступил в Перми «Молоту»

ХК «Торос» потерпел очередное поражение. На сей раз нефтекамская команда уступила в Перми местному «Молоту». Матч состоялся сегодня, 26 января, на льду дворца спорта «Молот» имени Лебедева.

Первые пять минут матча игра шла без остановок. Соперники довольно активно атаковали друг друга. «Торосу» удалось создать несколько опасных голевых моментов. Но первая опасная атака пермяков завершилась сильным и точным броском Егора Манина — 1:0. «Торос» не намеревался быть догоняющим и перехватил инициативу. На 15-й минуте голкипер принимающей стороны остался один на один с Александром Чёрным и не смог остановить шайбу нефтекамского форварда — 1:1.

В первую минуту второго периода «Торос» пропустил ещё одну шайбу. Её в ворота «глыб» забросил Арсений Ерохин — 2:1. «Молот» продолжал атаковать, но оборона нефтекамцев была непреодолимой. К концу отрезка башкирские хоккеисты вновь сравняли счёт. Автором гола стал Даниил Скориков — 2:2.

Третий период. Инициативу команды поочередно перехватывали друг у друга. Соперники не уступали, вратари и защитники успешно отражали атаки. Однако на 50-й минуте исход матча определил «Молот». Никита Кирьянов забил решающий гол — 3:2. К сожалению, нефтекамцы не смогли в оставшееся время перевести игру в овертайм.

Ранее ХК «Торос» 22 января уступил дома альметьевскому «Нефтянику», 20 января — ижевской «Ижстали», 15 января в выездном матче «Югре» и 13 января в Тюмени «Рубину», сообщало информагентство «Башинформ».

Следующий матч «Торос» проведёт дома 1 февраля в рамках четырёхматчевой домашней серии. Нефтекамцам предстоит сыграть с командой «Тамбов».