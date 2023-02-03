Нефтекамский «Торос» проиграл дома пензенскому «Дизелю» по буллитам

Сегодня, 3 февраля, нефтекамский «Торос» сыграл на домашнем льду с пензенским «Дизелем». Матч завершился победой хоккеистов соседнего региона.

Первыми счёт открыли гости. Голом на 8-й минуте отличился Свинцицкий — 0:1. Счёт на 12-й минуте сравнял Дубровский — 1:1. Однако на 16-й минуте гости реализовали большинство. Барбашев вывел команду вперёд — 1:2.

Второй период болельщиков не порадовал. Команды атаковали, но до решающих бросков дело не дошло.

В заключительном отрезке «Торос», к радости болельщиков, вновь довёл показатели табло до равного счёта. На 54-й минуте шайбу забросил Скориков — 2:2. Игра перешла в овертайм. В дополнительное время соперники не уступили друг другу, счёт не поменялся. Судьи назначили серию буллитов, в которой удача была на стороне «Дизеля». Итог матча 2:3Б в пользу Пензы.