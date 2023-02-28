Нефтекамский «Торос» уступил «Дизелю» в овертайме

Нефтекамский «Торос» накануне провёл на домашнем льду четвёртый матч 1/8 Кубка Петрова с пензенским «Дизелем».

Все три периода соперники не смогли открыть счет. Команды играли в обороне, местами переходили в активную атаку. Во втором периоде хозяевам встречи пришлось играть в меньшинстве, поэтому им и голкиперу Семёну Вязовому пришлось изрядно потрудиться, чтобы оставить ворота в неприкосновенности.

Решающий гол был забит в дополнительное время. Пензенский форвард Никита Шавин реализовал большинство и забросил единственную шайбу на 63-й минуте — 0:1.

Следующая серия игр пройдёт в Пензе. Напомним, предыдущий матч в Нефтекамске закончился победой «глыб» (3:1), сообщало информагентство «Башинформ».