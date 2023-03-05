Нефтекамский «Торос» одержал победу над «Дизелем» и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова

Сегодня, 5 марта, нефтекамский «Торос» и пензенский «Дизель» провели шестой матч 1/8 Кубка Петрова. Счёт в серии 3-2, поэтому соперники вышли на лёд Нефтекамского дворца спорта с решительным настроем поставить точку в противостоянии.

«Торос» первые десять минут матча прессинговал гостей и активно наседал на ворота Евгения Киселёва, но «Дизель» держал оборону. Тем не менее, на 9-й минуте Игорь Мясищев открыл счёт — 1:0. На 16-й минуте гол добавил Иван Манин — 2:0.

Во втором периоде гости размочили счёт. На 24-й минуте Никита Свинцицкий точным броском поразил ворота «глыб» — 2:1. Гол вселил надежду пенезенцам, но не понравился нефтекамцам. Поэтому остаток времени соперники нещадно нарушали правила. Хозяева трижды подряд играли в меньшинстве. Почти две минуты «Торосу» пришлось обороняться в меньшинстве.

В третьем периоде «Дизель» продолжил натиск, а «Торос» отбивался. В результате гостям удалось сравнять счёт на 50-й минуте. Шайбу в ворота хозяев забросил Кирилл Ураков — 2:2 и вывел игру в овертайм.

Вопрос о победителе в дополнительном периоде решила дуэль нефтекамского форварда Егора Сучкова и голкипера «Дизеля» Евгения Кисилёва. На 64-й минуте на табло зажглись 3:2 и стало понятно, что «Торос» вышел в четвертьфинал. Счёт в серии 4-2.

«Выиграли очень сложный матч. В овертайме постарались настроить ребят на победу. Кому-то надо было взять на себя решающий бросок, и Егор мастерски решил вопрос о победителе. В этой серии все игры были сложными. Ни одна из команд по ходу серии не развалилась, боролись до последнего. Соперник был достойный, но мы оказались сильнее», — прокомментировал победу своих подопечных и. о. главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.

Главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев добавил, что встреча была не без ошибок с обеих сторон, серия при этом заслуживала седьмой матч. Наставник соперников поздравил «Торос» с победой и пожелал ему удачи в дальнейшем.

«Это был первый сезон, который мы провели полноценно, команда смотрелась неплохо. Не хватило опыта борьбы в плей-офф. Проанализируем ошибки и в дальнейшем станем сильнее», — сказал Алексей Медведев.

Добавим, сегодня во Владивостоке состоялся третий матч плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом», сообщало информагентство «Башинформ». На встрече ярко проявил себя Даниил Скориков. В предыдущей игре за «Торос», 3 марта, его хет-трик принёс победу нефтекамцам в матче с «Дизелем».