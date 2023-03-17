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Вчера, 23:06

Нефтекамский «Торос» уступил «Соколу» в четвёртом матче плей-офф за Кубок Петрова

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 17 марта, «Торос» провёл матч четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова. Нефтекамские хоккеисты в очередной раз сыграли с красноярским «Соколом» и потерпели поражение от гостей.

Встреча с красноярцами закончилась со счётом 3:4. Голы в ворота гостей забили Данил Аймурзин (20-я минута) и два раза Александр Чёрный (22-я и 50-я минуты). Ворота хозяев поразили Константин Майоров (1-я и 31-я минуты матча), Александр Тарасов (22-я минута) и Богдан Потехин (25-я минута).

«Слабо начали матч, не понравилось, как вошли в игру. Потом вроде бы стабилизировали ситуацию, но индивидуальные ошибки привели к такому результату. Опять же, были моменты, которые надо реализовывать. Получили такой подарок в конце периода, и нужно было решать этот момент, переводить игру в овертайм. Но ничего страшного, начинаем все с нуля. Легкой прогулки в этой серии не будет. Идём шайба в шайбу», — прокомментировал матч и. о. главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.

ХК «Торос» и. о.главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев
и. о.главного тренера ХК «Торос» Владимир ГусевФото:ХК «Торос»

«Вернули серию домой, у нас вновь преимущество своей площадки. Будем начинать всё сначала. Задача у «Тороса и у нас одна — выиграть четыре игры», — отметил главный тренер ХК «Сокол» Павел Десятков.

Напомним, 16 марта, «Торос» одержал победу над «Соколом» в Нефтекамске. Игра завершилась победой хозяев (4:3), сообщало информагентство «Башинформ».

Счёт в серии противостояния между «Торосом» и «Соколом» 2:2. Следующий матч соперников состоится 20 марта в Красноярске.

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Счёт в серии противостояния между «Торосом» и «Соколом» 2:2. Следующий матч соперников состоится 20 марта в Нижнем Новгороде.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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