Нефтекамский «Торос» уступил «Соколу» в четвёртом матче плей-офф за Кубок Петрова

Сегодня, 17 марта, «Торос» провёл матч четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова. Нефтекамские хоккеисты в очередной раз сыграли с красноярским «Соколом» и потерпели поражение от гостей.

Встреча с красноярцами закончилась со счётом 3:4. Голы в ворота гостей забили Данил Аймурзин (20-я минута) и два раза Александр Чёрный (22-я и 50-я минуты). Ворота хозяев поразили Константин Майоров (1-я и 31-я минуты матча), Александр Тарасов (22-я минута) и Богдан Потехин (25-я минута).

«Слабо начали матч, не понравилось, как вошли в игру. Потом вроде бы стабилизировали ситуацию, но индивидуальные ошибки привели к такому результату. Опять же, были моменты, которые надо реализовывать. Получили такой подарок в конце периода, и нужно было решать этот момент, переводить игру в овертайм. Но ничего страшного, начинаем все с нуля. Легкой прогулки в этой серии не будет. Идём шайба в шайбу», — прокомментировал матч и. о. главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.