Женская сборная юниорок Башкирии впервые стала бронзовым призером в первенстве России по хоккею

Женская сборная Башкортостана до 18 лет впервые в своей истории заняла третье место в первенстве России по хоккею. Как стало известно агентству «Башинформ» от министра спорта Руслана Хабибова, заключительный этап соревнований проходил в Нижегородской области со 2 по 10 марта.

В нем принимали участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Нижегородской, Воронежской областей и нашей республики. Юным спортсменкам из Башкирии по итогам всех четырех этапов удалось войти в список призеров первенства, завоевав бронзу.