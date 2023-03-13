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Сегодня, 16:01

Женская сборная юниорок Башкирии впервые стала бронзовым призером в первенстве России по хоккею

ТГ-канал Руслана Хабибова
Фото:ТГ-канал Руслана Хабибова

Женская сборная Башкортостана до 18 лет впервые в своей истории заняла третье место в первенстве России по хоккею. Как стало известно агентству «Башинформ» от министра спорта Руслана Хабибова, заключительный этап соревнований проходил в Нижегородской области со 2 по 10 марта.

В нем принимали участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Нижегородской, Воронежской областей и нашей республики. Юным спортсменкам из Башкирии по итогам всех четырех этапов удалось войти в список призеров первенства, завоевав бронзу.

Автор:Ляйсан Закирова
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