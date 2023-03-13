Золото и бронза командного Кубка России - у мотогонщиков Башкирии

Команда СТК «Калтасы» из одноименного райцентра Башкортостана одержала победу в финале командного Кубка России по мотогонкам на льду, состоявшемся в Вятских Полянах. За два дня гонок именитые воспитанники уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова разных лет, в том числе и ныне действующий гонщик ЦТВС ГК Дмитрий Буланкин, набрали 63,5 очка и уверенно опередили главного соперника — команду ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области из Каменска-Уральского. На третье место в жесткой борьбе с гонщиками из подмосковных Луховиц сенсационно вышла команда «Вымпел» (Кумертау), в составе которой было также два спортсмена ЦТВС имени Г. Кадырова.

Самым результативным гонщиком финала стал Дмитрий Колтаков, который впервые в этом сезоне вышел на лед, пропустив начало сезона по состоянию здоровья. В первый день он выиграл все заезды и набрал 18 очков, во второй показал результат чуть похуже, в том числе из-за технического схода. А в заключительном заезде финала поделил очки за победу с Сергеем Макаровым, с которым финишировал одновременно. Но главным героем стал гонщик команды «Вымпел» Евгений Шаров. На предсезонных сборах он сломал руку, тем не менее нашел в себе силы вернуться на трек еще этой зимой и был вознагражден медалью Минспорта РФ. Другим счастливчиком стал 16-летний уфимец Иван Гаврилов, завоевавший свою первую российскую медаль в самом первом сезоне. Как уже сообщалось, он оказался самым результативным гонщиком «Вымпела» в Суперлиге, а теперь внес достойный вклад в успешное выступление этой команды в кубковом финале.

Успешному выступлению «команды из Кумертау», которая, по сути, является второй командой ЦТВС имени Г. Кадырова, содействовало и умелое руководство ее действиями в финале заслуженного тренера России Раиса Мустафина. Ну а первую в истории российского мотоспорта победу сельской команды обеспечила поддержка главы администрации Калтасинского района республики Забира Габдуллина.

Результаты финала: 1. СТК «Калтасы» — 63,5 очка (Д. Колтаков — 31,5, Д. Буланкин — 18, А. Шишегов — 14). 2. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области (Каменск-Уральский) — 58 (В. Фадеев — 20, И. Большаков — 20, Э. Крысов — 18). 3. «Вымпел» (Кумертау) — 48 (Е. Шаров — 20, И. Гаврилов — 16, В. Мартьянов — 12). 4. СТС им. В. Цыброва (Луховицы) — 43,5 (С. Макаров — 29,5, А. Колганов — 13, Н. Цыбров — 1). 5. ЦТВС им. А. Миндрова (Саранск) — 20 (В. Сулеев — 12, Д. Комкин — 7, И. Демидов — 1).