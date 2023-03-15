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Вчера, 18:35

Одес Байсултанов высоко оценил развитие спорта и физкультурного движения в Башкортостане

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов дал высокую оценку развитию массового спорта и физкультурного движения в Башкортостане.

«В Минспорта России я как раз курирую это направление и внимательно слежу, как развивается массовый спорт в регионах России. Я тесно контактирую с Радием Фаритовичем и вашим министерством, у нас качественное взаимодействие. В Башкортостане создаются все условия для людей, и что очень важно для детей, чтобы они могли заниматься физкультурой и спортом. Главное, что вы постоянно развиваете инфраструктуру, строите новые объекты, проводите много спортивных мероприятий. Радует, что власти в республике уделяют такое серьезное внимание развитию физкультуры и спорта», — рассказал агентству «Башинформ» Одес Байсултанов.

Автор:Азат Гиззатуллин
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