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Вчера, 18:43

Уфимка Азалия Аминева одержала победу в чемпионате мира по боксу в Нью-Дели

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Уфимская спортсменка Азалия Аминева одержала победу в своем дебютном выступлении на чемпионат мира по боксу в Нью-Дели. Как стало известно агентству «Башинформ» от министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, ее соперницей в весовой категории до 66 кг стала Арина Данильчик из Беларуси. Поединок завершился победой нашей землячки техническим нокаутом.

«Был страх. Первым делом нужно прочувствовать атмосферу соревнований, и тогда будет легче в плане эмоций. А в плане соперника становится все сложнее. Потому что с каждым днем слабейшие вылетают и все труднее бороться за свое место здесь», - призналась Азалия после победного поединка.

Женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику. Отметим, что третий день соревнований для команды нашей страны оказался урожайным:  побед добились также Юлия Чумгалакова и Карина Тазабекова.

Видео:ТГ-канал Руслана Хабибова
Автор:Ляйсан Закирова
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