В Башкирии провели масштабный форум и обучение для российских соцработников

8 июня в Башкирии уже во второй раз отметили День эпоса «Урал-батыр». Праздник в 2025 году учредил Радий Хабиров. В этот день по всей республике прошли образовательные и просветительские мероприятия, чтобы еще больше жителей узнали это уникальное древнейшее произведение искусства.
«Поздравляю всех с праздником! Сделаем все, чтобы сохранить замечательный эпос для наших потомков», — отметил Глава Башкирии в соцсетях и поделился строчками из эпоса.
Наиболее крупные мероприятия в честь праздника прошли в Бурзянском, Белорецком, Учалинском районах, где есть места, связанные с сюжетом древнего сказания. Как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений, также связанные с этим проблемы и задачи обсудили ученые, фольклористы, краеведы на круглом столе, который состоялся в амфитеатре музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. В этом музее открыли первый тематический класс для изучения эпоса «Урал-батыр». По словам Главы, такие классы появятся во всех национальных школах республики. Празднование здесь завершилось большим концертом и театрализованной композицией по мотивам эпоса.
По словам участников круглого стола, сохранением и изучением эпоса займётся рабочая группа, она подготовит концепцию по его популяризации. В первую очередь она будет адресована минпросвещения, поскольку главная задача – воспитание будущего поколения. Много лет в республике популяризацией эпоса занимается издательство «Китап». Древнее сказание издано на башкирском, русском, английском, французском, киргизском языках, есть спецверсии для детей — сказки, раскраски. А совсем скоро в продаже появится книга «В гостях у Урал-батыра» на башкирском языке с мультимедийным приложением. Можно будет не только читать, но играть — на телефоне или компьютере, рассказал Радий Хабиров.
9 июня на совещании правительства Глава отметил, что День эпоса «Урал-батыр» «нашел у нашего населения широкий отклик, было очень много мероприятий», и поручил систематизировать проведение этого праздника.
Эпос «Урал-батыр», записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.
На прошедшей неделе свой профессиональный праздник отметили социальные работники. В честь этого события 9 июня в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное мероприятие.
«Каждый день вы делаете работу, которая продляет жизнь людям, приносит радость общения, чувство сопричастности ко всему происходящему в республике», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к соцработникам. Он отметил, что «система социальной защиты населения — одна из самых близких к людям», эта работа требует полной самоотдачи, огромного терпения и милосердия. «Вы в полной мере обладаете этими качествами», – подчеркнул Хабиров.
Сегодня в республике соцпомощь получают более миллиона человек, то есть каждый четвертый житель. Только в системе минтруда работают около 11,5 тысячи специалистов, создана многофункциональная сеть соцучреждений. Многие службы работают круглосуточно без выходных, рассказал Глава. Он подчеркнул, что республика серьезно улучшила позиции в Нацрейтинге качества жизни, за пять лет поднявшись с 40-го на 9-е место. Также за пять лет количество сирот у нас сократилось на 19%.
«Свыше 130 тысяч семей с детьми получают более 50 видов социальной помощи. В каждом муниципалитете работают службы семьи, готовые поддержать в трудной жизненной ситуации», – сказал Хабиров. Он подчеркнул, что для нашей республики многодетность — норма жизни. Таких семей у нас 75 тысяч. У нас действует региональная программа повышения рождаемости. Глава обратил внимание, что у нас большое внимание уделяется семьям с особенными детьми. Только в реабилитационных центрах ежегодно услуги получают более 16 тысяч ребят. Так, в центре «Салют» в прошлом году помощь получили более 6 тысяч особенных детишек.
В республике налажена система оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. По числу мер поддержки семей участников СВО Башкирия — в пятерке лучших в ПФО. У нас сформирована сеть Центров поддержки воинов. А наш филиал госфонда «Защитники Отечества» признан одним из лучших в стране.
Радий Хабиров сообщил, что уровень общей безработицы в республике удалось снизить до рекордно низких показателей за 30 лет — до 1,6%. У нас действуют 55 обновленных кадровых центров «Работа России».
Глава республики сердечно поблагодарил соцработников «за добросовестный труд, человечность, преданность делу» и вручил лучшим представителям отрасли государственные награды.
На минувшей неделе в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова состоялся слет добровольцев. На него со всей республики приехали 300 самых активных волонтеров от 14 до 62 лет. В течение трёх дней они обменивались опытом, лучшими идеями, встречались с экспертами. 10 июня с участниками Лагеря волонтёров Башкортостана встретился Радий Хабиров.
В начале встречи он искренне поблагодарил волонтёров за неутомимую энергию и бескорыстие. «Вы для нас – огромная и очень важная сила. В последнее время на ваши плечи легло многое. Это и пандемия коронавируса, и борьба с лесными пожарами, и очистка черноморского побережья», – сказал Глава. Он высоко оценил роль волонтёров в поддержке участников СВО и членов их семей.
«У каждого из нас своя задача. Вы должны хорошо учиться и хорошо работать. Я как руководитель региона должен развивать экономику, чтобы наши бойцы вернулись и увидели, что мы без дела не сидели. Только при этом условии мы выполним задачи, которые стоят перед нами», – подчеркнул Радий Хабиров.
Активистам Глава республики вручил почётные знаки «Доброволец Башкортостана». «Мы одними из первых в стране приняли закон о гарантиях деятельности волонтёров, учредили почётный знак в 2020 году», – напомнил Хабиров. Он отметил, что работа властей заключается в том, чтобы создать условия для волонтеров, чтобы им было комфортно работать. Для начинающих волонтёров Глава предложил запустить обучающие семинары и проводить такие слеты в каждом муниципалитете.
На встрече обсудили развитие экологического волонтёрства, международное сотрудничество университетов в рамках межвузовского кампуса и другое.
Глава также ответил на вопросы ребят. В частности, рассказывая о востребованных в будущем профессиях, он отметил, что «в первую очередь это направления, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом», и призвал уже в школах учиться азам работы с ИИ. Также Глава поддержал инициативу волонтёра из Ишимбая об открытии в городе студии для детей с особенными возможностями развития, поручив муниципалитету проработать это предложение.
По теме развития туризма Радий Хабиров поделился, что сейчас у нас несколько объектов промышленного наследия приводится в порядок: «Это село Верхотор в Ишимбайском районе, старинное село Воскресенское в Мелеузовском районе, потом перейдём в Белорецкий район, где будем благоустраивать территорию бывшего Тирлянского завода». Также доведут до конца Евразийский музей кочевых цивилизаций.
Подводя итоги встречи, руководитель региона сказал, что у любого нормального человека есть потребность творить добро. «Наша задача – структурировать их работу, учить и поддерживать, обеспечивать безопасность», – резюмировал Радий Хабиров.
11 июня в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» уже в седьмой раз прошел республиканский форум «Управдом». На главном событии сферы ЖКХ представители отраслевых министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, УК, председатели советов домов, эксперты и активные жители обсудили самое наболевшее и актуальное. На пленарном заседании форума Глава Башкортостана рассказал о тенденциях развития системы ЖКХ республики и ответил на вопросы участников.
В своём выступлении Глава подчеркнул, что жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная история с серьёзными вопросами, которые накапливаются, если их не решать.
«Ориентирую свою управленческую команду на более активную работу по привлечению средств на эти цели из федерального бюджета», – сказал Радий Хабиров. Так, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика получает большие ресурсы на развитие ЖКХ, благоустройство общественных пространств – в целом это 14 млрд рублей. Глава отметил, что по федпрограммам у нас в этом году предстоит обновить 152 общественных пространства. Также более 8 млрд рублей направили на капремонт многоквартирных домов. А на следующий год в бюджет заложат 100 млн рублей на ремонт кровли в МКД. По проекту «Башкирские дворики» в республике привели в порядок 1,5 тысячи дворов. В 2026 году предусмотрели 100 млн рублей на их ремонт, рассказал Глава. Он призвал руководителей муниципалитетов чаще встречаться с жителями и обсуждать вопросы благоустройства, работы УК. Активнее информировать жителей о преимуществах собраний собственников через приложение «Госуслуги Дом» и систему ГИС ЖКХ.
Участники форума обсудили вопросы повышения энергоэффективности МКД, финансирования ремонта домов с крышными котельными. В частности, Хабиров отметил, что нужно заранее продумать механизм накопления средств на такие работы. «Люди должны понимать, какие расходы могут возникнуть в будущем и как к ним подготовиться», – сказал он. При подготовке МКД к отопительному сезону Глава призвал привлечь к приёмке работ собственников жилья. Для обеспечения пожарной безопасности наиболее эффективным решением остаётся установка пожарных извещателей, подчеркнул руководитель республики. Администрации Уфы и профильным службам он поручил представить график работ по восстановлению дома, пострадавшего весной от атаки БПЛА.
Подводя итоги заседания, Радий Хабиров отметил, что сфера ЖКХ остаётся одной из самых сложных и влияет на качество жизни людей, а главным показателем работы является отсутствие жалоб. «Но вопросов здесь всегда много. Важную роль в решении многих вопросов играют председатели советов домов, старшие по подъездам и активисты», – сказал Хабиров. Лучшим из них он вручил благодарственные письма Главы РБ. «Это неравнодушные люди, которые зачастую поднимают очень острые темы», – подчеркнул Радий Хабиров.
Участие республики в федпроектах в сфере ЖКХ Глава обсудил на встрече с замминистра строительства и ЖКХ России Алексеем Ересько. Так, по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» у нас в этом году запланировали строительство и капремонт 49 объектов. Из федерального бюджета на это предусмотрено 695 млн рублей. Замминистра особо отметил комплексный подход региона к реализации федпроектов. «Эту практику мы тиражируем по всей стране, и республика показывает здесь достойные результаты», – сказал он.
12 июня жители Башкирии вместе со всей страной отметили День России, а также День города Уфы. В преддверии этих больших праздников, 9 июня, Глава республики вручил госнаграды лучшим врачам, учителям, деятелям культуры, а также участникам СВО, волонтерам. Ордена, медали и звания за профессиональные достижения получили 58 жителей республики.
«Несмотря на сложные условия, мы продолжаем строить жильё и дороги, школы и детсады, больницы и спортивные центры. Приумножаем наши достижения в самых разных сферах», — отметил Радий Хабиров на торжественном мероприятии. Он поблагодарил всех награжденных за добросовестный труд, высокий профессионализм, пожелал мира и Победы нашей великой России.
В праздничный день, 12 июня Радий Хабиров вместе с почетными гостями возложил цветы к Монументу Дружбы, который символизирует братскую дружбу русского и башкирского народов. Также возложили цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести». Открытый в 2022 году монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны и период восстановления страны.
Радий Хабиров отметил, что День России — один из самых значимых праздников. «Каждый год мы начинаем этот день с возложения цветов к Монументу Дружбы. Там выбиты красивые слова: "Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов". Россия – великая держава, где на протяжении многих веков в мире и согласии живут разные народы. Это главная наша сила и главное богатство», — подчеркнул Глава Башкирии.
В этот день он вручил первые паспорта школьникам республики, особо отличившимся в учёбе, спорте и общественной деятельности. «Мы делаем это для того, чтобы дети запомнили этот момент, чувствовали гордость и понимали: они становятся частью огромной, великой страны», — пояснил Хабиров.
«Для меня Родина — это красивые пейзажи родной деревни Сайраново в Ишимбайском районе. Это моя первая школа в Ишимбае, которую я видел из своего окна. Это и улицы Уфы, и общежитие, где я жил, и даже Москва, где мне тоже довелось работать», — поделился Глава. По его словам, для нашей страны этот праздник имеет особое значение. «Как бы ни было сложно, мы продолжаем работать. Защищаем Родину, поддерживаем наших воинов и их близких. Развиваем экономику, растим детей. Гордимся нашей страной и делаем ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ», – подчеркнул Радий Хабиров.
С какими задачами подошла Башкирия к главному празднику – читайте здесь.
Со значимыми праздниками: Днем России, Днем Уфы и днем рождения национального героя Салавата Юлаева 12 июня земляков поздравили и с передовой воины 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Бойцы отметили, что гордятся тем, что служат в Вооруженных Силах России. «Пусть российский триколор гордо реет над нашей землей, пусть улицы Уфы наполнятся улыбками и весельем, а память о Салавате Юлаеве вдохновляет нас на добрые дела и свершения», – пожелали они.
«Победа близка, и мы добываем её вместе с вами, как призвал нас Верховный главнокомандующий», — подчеркнули воины.
По поручению Главы республики Радия Хабирова из Башкирии в зону спецоперации доставили очередные 178-й и 179-й гуманитарные конвои, сообщил Башинформ.
Что слушают наши воины на передовой и какие чудеса бывают на фронте – читайте здесь.
В минувшие выходные в Уфимском хосписе прошел первый образовательный курс для команд психоневрологических и детских домов-интернатов со всей страны. Это часть проекта «Институт советников по социальным изменениям», задача которого – оценить, насколько качественно государство оказывает услуги в соцсфере, и подсказать, что нужно менять. Руководит этим проектом учредитель и директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. 13 июня с участниками курса встретился Радий Хабиров. Перед этим он пообщался с подопечными хосписа, а также персоналом учреждения и осмотрел территорию.
Открывая встречу, Нюта Федермессер объяснила, почему первый модуль программы проводят именно в Уфе: «В республике сформировалась очень сильная команда единомышленников. Кроме того, Уфимский хоспис – это проект, который хочется показывать коллегам со всей страны как пример эффективной работы и внимательного отношения к людям».
По мнению Радия Хабирова, недостаточно просто построить здание или оснастить его оборудованием. Важно правильно организовать процессы. Именно от этого зависит качество помощи людям, отметил он.
Участники встречи обсудили развитие паллиативной помощи, поддержку семей с детьми-инвалидами, деятельность психоневрологических интернатов и роль НКО в социальной политике. Отвечая на вопрос о развитии Уфимского хосписа, Хабиров отметил, что проект давно вышел за рамки социального учреждения, став центром компетенций в сфере паллиативной помощи. Сегодня это один из знаковых социальных объектов республики.
Особое внимание участники встречи уделили теме поддержки ветеранов СВО. «Для сложной медицинской реабилитации мы создаём специализированный центр на базе санатория «Зелёная роща». Параллельно развиваем сеть муниципальных центров поддержки участников СВО. Кроме того, мы используем возможности наших санаториев», – рассказал Хабиров.
По словам Главы, программа Института советников по социальным изменениям помогает регионам объективно оценивать эффективность соцполитики и находить новые направления её развития. «Это люди, которые помогают нам увидеть ситуацию со стороны. Такой взгляд очень важен для принятия управленческих решений», – считает Радий Хабиров. Он подчеркнул, что изменения в соцсфере требуют постоянной работы и готовности пересматривать привычные подходы.
«Например, за последние пять лет мы на 20 процентов сократили число социальных сирот – ребят, которые при живых маме и папе вынуждены воспитываться в детдомах. Это не значит, что сложных ситуаций стало меньше. Но мы внимательнее стали относиться к таким детям и стремимся сделать все, чтобы семьи сохранялись», – подчеркнул Радий Хабиров.
Почему «благотворительность — это не индульгенция, а некая гигиена» и почему Нюта Федермессер завидует Башкирии – об этом читайте здесь.
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