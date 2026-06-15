В Башкирии провели масштабный форум и обучение для российских соцработников

«Поздравляю всех с праздником! Сделаем все, чтобы сохранить замечательный эпос для наших потомков», — отметил Глава Башкирии в соцсетях и поделился строчками из эпоса.

Наиболее крупные мероприятия в честь праздника прошли в Бурзянском, Белорецком, Учалинском районах, где есть места, связанные с сюжетом древнего сказания. Как сохранить это бесценное наследие для будущих поколений, также связанные с этим проблемы и задачи обсудили ученые, фольклористы, краеведы на круглом столе, который состоялся в амфитеатре музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. В этом музее открыли первый тематический класс для изучения эпоса «Урал-батыр». По словам Главы, такие классы появятся во всех национальных школах республики. Празднование здесь завершилось большим концертом и театрализованной композицией по мотивам эпоса.

По словам участников круглого стола, сохранением и изучением эпоса займётся рабочая группа, она подготовит концепцию по его популяризации. В первую очередь она будет адресована минпросвещения, поскольку главная задача – воспитание будущего поколения. Много лет в республике популяризацией эпоса занимается издательство «Китап». Древнее сказание издано на башкирском, русском, английском, французском, киргизском языках, есть спецверсии для детей — сказки, раскраски. А совсем скоро в продаже появится книга «В гостях у Урал-батыра» на башкирском языке с мультимедийным приложением. Можно будет не только читать, но играть — на телефоне или компьютере, рассказал Радий Хабиров.