Радий Хабиров поблагодарил управдомов и трудящихся в сфере ЖКХ

– Бывают ситуации, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за длительных процедур и других объективных причин. Но наша команда ориентируется на результат – если людям что-то пообещали, это нужно сделать, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Мы продолжим работу по развитию коммунального комплекса и обеспечению надёжного функционирования систем жизнеобеспечения. На эти цели республика и дальше будет направлять необходимые средства.
В беседе с корреспондентом «Башинформа» Радий Хабиров отметил, что сфера жилищно-коммунального хозяйства остаётся одной из самых сложных и напрямую влияет на качество жизни людей. При этом важную роль в решении многих вопросов играют председатели советов домов, старшие по подъездам и общественные активисты.
– ЖКХ – это та сфера, где главным показателем является отсутствие жалоб. Если всё работает спокойно, значит система выполняет свои задачи. Но вопросов здесь всегда много, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому особенно важна работа общественников, которые по собственной инициативе занимаются делами своего дома, добиваются порядка и комфортных условий для соседей. Это неравнодушные люди, которые зачастую поднимают очень острые темы. Именно поэтому главам муниципалитетов необходимо постоянно с ними встречаться, обсуждать существующие сложности и искать решения.
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